https://ria.ru/20240917/parlament-1973149804.html

Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией о самолете "Освей"

Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией о самолете "Освей" - РИА Новости, 17.09.2024

Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией о самолете "Освей"

Нижняя палата парламента Белоруссии приняла во вторник в Минске законопроект о ратификации межправсоглашения с Россией о разработке и организации серийного... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:49

2024-09-17T12:49

2024-09-17T12:49

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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Нижняя палата парламента Белоруссии приняла во вторник в Минске законопроект о ратификации межправсоглашения с Россией о разработке и организации серийного производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей", передает корреспондент РИА Новости. Москва и Минск подписали 15 апреля межправительственное соглашение о разработке и организации производства двухдвигательного 19-местного легкого многоцелевого самолета "Освей". Его целью является определение условий и порядка реализации этого совместного проекта. Законопроект должен быть еще одобрен верхней палатой белорусского парламента и подписан президентом республики. Как рассказал, представляя депутатам законопроект, глава госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус, реализация проекта предусматривает два этапа: выполнение опытно-конструкторских работ по разработке самолета, а также реализацию на территории авиазавода в Барановичах инвестпроекта по организации производства самолетов, деталей и сборочных единиц для различных типов самолета. По его словам, самолет "Освей" будет предназначен для авиаперевозок пассажиров по местным и региональным воздушным линиям, но может быть исполнен в грузовом и грузопассажирском варианте. Он сможет эксплуатироваться на аэродромах с искусственными и грунтовыми взлетно-посадочными полосами. Его смогут использовать в своих целях санитарные службы, МЧС, а также использовать для патрулирования и десантирования парашютистов. Таким образом, это будет универсальный самолет с быстро трансформируемым салоном. Пантус сообщил, что предварительная стоимость опытно-конструкторских работ составляет 10 миллиардов российских рублей со сроком реализации в 2027 году, финансирование предполагается сторонами на паритетной основе. Результаты интеллектуальной деятельности в результате ОКР будут принадлежать совместно двум странам. По его словам, российская сторона обеспечивает размещение фиксированного заказа на изготовление в Белоруссии не менее 178 фюзеляжей самолета, не менее 89 самолетов. Говоря об инвестпроекте, который планируется реализовать на базе 558-го авиационного ремонтного завода в городе Барановичи Брестской области на западе Белоруссии, глава госкомвоенпрома рассказал, что проект будет профинансирован за счет средств российского кредита в размере 10,5 миллиарда российский рублей. В результате к концу 2027 года будут созданы производственные мощности для выпуска 20 самолетов минимум в год, начиная с 2030 года. Будут созданы дополнительные производственные площади, поставлено современное металлообрабатывающее оборудование. Пантус уточнил, что самолет "Освей" будет полностью, с нуля, собираться в Барановичах, хотя отдельные его детали, в частности двигатель, будут поставляться из России. Также в проекте планируется задействовать другие предприятия промышленности Белоруссии. "Мы шли на соглашение, чтобы добиться точного, фиксированного госзаказа на самолет: 178 самолетов прописано в межправсоглашении – первая партия, которая будет изготавливаться до 2033 года. За этот период будут отрабатываться рынки сбыта", - сказал он. Председатель военно-промышленного комитета сообщил, что рынками сбыта для самолета "Освей", как предполагается, будут северные и дальневосточные регионы России, страны Африки.

https://ria.ru/20240826/minsk-1968577108.html

https://ria.ru/20240813/zakonoproekt-1965916445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, москва