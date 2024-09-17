https://ria.ru/20240917/ospa-1973093557.html
В России не выявили новых случаев оспы обезьян
В России не выявили новых случаев оспы обезьян - РИА Новости, 17.09.2024
В России не выявили новых случаев оспы обезьян
Новых случаев оспы обезьян в России в этом году не выявлено, при этом контроль ведется достаточно плотный, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T06:02
2024-09-17T06:02
2024-09-17T06:02
россия
анна попова
тедрос адханом гебрейесус
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
общество
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новых случаев оспы обезьян в России в этом году не выявлено, при этом контроль ведется достаточно плотный, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. "Кроме трех случаев, о которых мы сообщали, в этом году никаких новых выявлений не было. При этом контроль осуществляется достаточно плотный, медицинское сообщество подготовлено, а мы продолжаем следить за ситуацией",- сказала Попова. Она отметила, что специалисты из центра "Вектор" очень быстро сделали монотест-систему для диагностики оспы обезьян, которая хорошо работает, зарекомендовала себя в России и за рубежом.
https://ria.ru/20240909/ospa-1971649750.html
https://ria.ru/20240911/ospa-1972035513.html
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россия, анна попова, тедрос адханом гебрейесус, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество
Россия, Анна Попова, Тедрос Адханом Гебрейесус, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ, Общество
В России не выявили новых случаев оспы обезьян
Попова: новых случаев оспы обезьян в России в этом году не выявлено