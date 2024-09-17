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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.09.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена пятый раз в Курской области во вторник, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:05
2024-09-17T13:05
2024-09-17T13:05
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена пятый раз в Курской области во вторник, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена рано утром во вторник в 5:17 мск. Сигнал был отменён спустя 21 минуту в 5:38. Повторно сигнал был запущен ещё три раза. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области пятый раз за день объявили ракетную опасность