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В ООН обеспокоены сообщениями о взрывах пейджеров в Ливане - РИА Новости, 17.09.2024
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20:04 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/oon-1973271661.html
В ООН обеспокоены сообщениями о взрывах пейджеров в Ливане
В ООН обеспокоены сообщениями о взрывах пейджеров в Ливане - РИА Новости, 17.09.2024
В ООН обеспокоены сообщениями о взрывах пейджеров в Ливане
ООН в курсе сообщений о взрывах пейджеров в Ливане и выражает крайнюю обеспокоенность инцидентами, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:04
2024-09-17T20:04
в мире
ливан
бейрут
стефан дюжаррик
оон
детонация сотен пейджеров в ливане
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ООН, 17 сен – РИА Новости. ООН в курсе сообщений о взрывах пейджеров в Ливане и выражает крайнюю обеспокоенность инцидентами, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Во вторник ливанский телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда сообщил, что при детонации пейджеров пострадали сотни граждан в разных районах Ливана. По данным СМИ, больницы в Бейруте, Сайде и Тире переполнены пострадавшими. "Эти события вызывают крайнюю обеспокоенность", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. При этом он отметил, что в организации пока не обладают достаточной информацией о случившемся, но, тем не менее, "осуждают гибель гражданского населения".
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в мире, ливан, бейрут, стефан дюжаррик, оон, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Бейрут, Стефан Дюжаррик, ООН, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В ООН обеспокоены сообщениями о взрывах пейджеров в Ливане

Представитель генсека ООН выразил обеспокоенность взрывами пейджеров в Ливане

© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
ООН, 17 сен – РИА Новости. ООН в курсе сообщений о взрывах пейджеров в Ливане и выражает крайнюю обеспокоенность инцидентами, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Во вторник ливанский телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда сообщил, что при детонации пейджеров пострадали сотни граждан в разных районах Ливана. По данным СМИ, больницы в Бейруте, Сайде и Тире переполнены пострадавшими.
"Эти события вызывают крайнюю обеспокоенность", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
При этом он отметил, что в организации пока не обладают достаточной информацией о случившемся, но, тем не менее, "осуждают гибель гражданского населения".
Детонация пейджеров в пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Ливане сообщили о сотнях пострадавших от детонации пейджеров
Вчера, 17:33
 
В миреЛиванБейрутСтефан ДюжаррикООНДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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