https://ria.ru/20240917/novoaydar-1973107268.html

Строители из Тамбова завершают монтаж детской больницы в Новоайдаре

Строители из Тамбова завершают монтаж детской больницы в Новоайдаре - РИА Новости, 17.09.2024

Строители из Тамбова завершают монтаж детской больницы в Новоайдаре

Тамбовские специалисты в Новоайдарском округе Луганской Народной Республики завершают строительство корпуса детской больницы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:24

2024-09-17T09:24

2024-09-17T09:25

тамбовская область

новоайдар

луганская народная республика

максим егоров

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Тамбовские специалисты в Новоайдарском округе Луганской Народной Республики завершают строительство корпуса детской больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Его возводят с помощью инновационной модульной технологии, уже опробованной и зарекомендовавшей себя при строительстве инфраструктурных и социальных объектов. На подготовленном фундаменте строители смонтировали модульную конструкцию здания. Сейчас рабочие завершают обустройство кровли. Им также предстоит провести автоматическую пожарную сигнализацию и локальную вычислительную сеть. Кроме того, необходимо проложить наружные сети электро- и водоснабжения, провести пусконаладочные работы и благоустроить прилегающую территорию. По данным пресс-службы, корпус детского отделения Новоайдарской больницы был разрушен в результате ракетного удара, совершенного неонацистами в январе 2023 года. Тогда в результате атаки погибли 14 человек и еще 24 получили ранения. Глава Тамбовской области Максим Егоров сразу же выразил готовность начать работы по восстановлению объекта. Основной объем работ выполнили в прошлом году в утвержденные сроки. Но в процессе строительства возникла необходимость в дополнительном финансировании, после выделения которого строительство возобновили в июле этого года. "Больница в Новоайдаре – один из важнейших объектов, который восстанавливают тамбовские строители. Работы уже на финишной прямой. Здание соответствует современным стандартам, здесь будут обеспечены комфортные условия для работы медперсонала и пребывания пациентов. Подчеркну, что Тамбовская область продолжит и дальше помогать Новоайдарскому муниципальному округу, чтобы люди чувствовали уверенность и поддержку в завтрашнем дне", - приводит пресс-служба слова Егорова. Отмечается, что Тамбовская область в статусе шеф-региона Новоайдарского округа ЛНР принимает активное участие в реализации специального инфраструктурного проекта с июля 2022 года. За счет региональных средств восстановлено 19 объектов инфраструктуры. Тамбовские строители провели капитальные ремонты в пяти школах, двух фельдшерско-акушерских пунктах, шести многоквартирных домах, многофункциональном центре и управлении труда и социальной защиты населения. Построено две новые котельные для подачи тепла в социальные учреждения, практически с нуля оборудовано три школьных пищеблока. Всего тамбовские строители планируют восстановить в 2024-2028 годах 46 объектов в подшефном Новоайдарском округе ЛНР. "Шефская помощь – это не только содействие в восстановлении инфраструктуры, это еще и активное участие в налаживании работы разных сфер, организация процессов обучения и повышения квалификации, а также гуманитарная поддержка жителей Донбасса. Тамбовчане также помогают проживающим в Новоайдаре ветеранам Великой Отечественной войны: покупают продукты и лекарства, оказывают помощь в быту и на приусадебных участках", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240910/avtopoezd-1971819986.html

https://ria.ru/20240613/investitsii-1952710384.html

новоайдар

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новоайдар, луганская народная республика, максим егоров