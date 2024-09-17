https://ria.ru/20240917/novoaydar-1973107268.html
Строители из Тамбова завершают монтаж детской больницы в Новоайдаре
Строители из Тамбова завершают монтаж детской больницы в Новоайдаре - РИА Новости, 17.09.2024
Строители из Тамбова завершают монтаж детской больницы в Новоайдаре
Тамбовские специалисты в Новоайдарском округе Луганской Народной Республики завершают строительство корпуса детской больницы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:24
2024-09-17T09:24
2024-09-17T09:25
тамбовская область
новоайдар
луганская народная республика
максим егоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973106530_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_f3dc60390efcfd4f24de40f00d173cf7.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Тамбовские специалисты в Новоайдарском округе Луганской Народной Республики завершают строительство корпуса детской больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Его возводят с помощью инновационной модульной технологии, уже опробованной и зарекомендовавшей себя при строительстве инфраструктурных и социальных объектов. На подготовленном фундаменте строители смонтировали модульную конструкцию здания. Сейчас рабочие завершают обустройство кровли. Им также предстоит провести автоматическую пожарную сигнализацию и локальную вычислительную сеть. Кроме того, необходимо проложить наружные сети электро- и водоснабжения, провести пусконаладочные работы и благоустроить прилегающую территорию. По данным пресс-службы, корпус детского отделения Новоайдарской больницы был разрушен в результате ракетного удара, совершенного неонацистами в январе 2023 года. Тогда в результате атаки погибли 14 человек и еще 24 получили ранения. Глава Тамбовской области Максим Егоров сразу же выразил готовность начать работы по восстановлению объекта. Основной объем работ выполнили в прошлом году в утвержденные сроки. Но в процессе строительства возникла необходимость в дополнительном финансировании, после выделения которого строительство возобновили в июле этого года. "Больница в Новоайдаре – один из важнейших объектов, который восстанавливают тамбовские строители. Работы уже на финишной прямой. Здание соответствует современным стандартам, здесь будут обеспечены комфортные условия для работы медперсонала и пребывания пациентов. Подчеркну, что Тамбовская область продолжит и дальше помогать Новоайдарскому муниципальному округу, чтобы люди чувствовали уверенность и поддержку в завтрашнем дне", - приводит пресс-служба слова Егорова. Отмечается, что Тамбовская область в статусе шеф-региона Новоайдарского округа ЛНР принимает активное участие в реализации специального инфраструктурного проекта с июля 2022 года. За счет региональных средств восстановлено 19 объектов инфраструктуры. Тамбовские строители провели капитальные ремонты в пяти школах, двух фельдшерско-акушерских пунктах, шести многоквартирных домах, многофункциональном центре и управлении труда и социальной защиты населения. Построено две новые котельные для подачи тепла в социальные учреждения, практически с нуля оборудовано три школьных пищеблока. Всего тамбовские строители планируют восстановить в 2024-2028 годах 46 объектов в подшефном Новоайдарском округе ЛНР. "Шефская помощь – это не только содействие в восстановлении инфраструктуры, это еще и активное участие в налаживании работы разных сфер, организация процессов обучения и повышения квалификации, а также гуманитарная поддержка жителей Донбасса. Тамбовчане также помогают проживающим в Новоайдаре ветеранам Великой Отечественной войны: покупают продукты и лекарства, оказывают помощь в быту и на приусадебных участках", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240910/avtopoezd-1971819986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новоайдар, луганская народная республика, максим егоров
Тамбовская область, Новоайдар, Луганская Народная Республика, Максим Егоров
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Тамбовские специалисты в Новоайдарском округе Луганской Народной Республики завершают строительство корпуса детской больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Его возводят с помощью инновационной модульной технологии, уже опробованной и зарекомендовавшей себя при строительстве инфраструктурных и социальных объектов.
На подготовленном фундаменте строители смонтировали модульную конструкцию здания. Сейчас рабочие завершают обустройство кровли. Им также предстоит провести автоматическую пожарную сигнализацию и локальную вычислительную сеть. Кроме того, необходимо проложить наружные сети электро- и водоснабжения, провести пусконаладочные работы и благоустроить прилегающую территорию.
По данным пресс-службы, корпус детского отделения Новоайдарской больницы был разрушен в результате ракетного удара, совершенного неонацистами в январе 2023 года. Тогда в результате атаки погибли 14 человек и еще 24 получили ранения. Глава Тамбовской области Максим Егоров
сразу же выразил готовность начать работы по восстановлению объекта.
Основной объем работ выполнили в прошлом году в утвержденные сроки. Но в процессе строительства возникла необходимость в дополнительном финансировании, после выделения которого строительство возобновили в июле этого года.
"Больница в Новоайдаре – один из важнейших объектов, который восстанавливают тамбовские строители. Работы уже на финишной прямой. Здание соответствует современным стандартам, здесь будут обеспечены комфортные условия для работы медперсонала и пребывания пациентов. Подчеркну, что Тамбовская область продолжит и дальше помогать Новоайдарскому муниципальному округу, чтобы люди чувствовали уверенность и поддержку в завтрашнем дне", - приводит пресс-служба слова Егорова.
Отмечается, что Тамбовская область в статусе шеф-региона Новоайдарского округа ЛНР принимает активное участие в реализации специального инфраструктурного проекта с июля 2022 года. За счет региональных средств восстановлено 19 объектов инфраструктуры. Тамбовские строители провели капитальные ремонты в пяти школах, двух фельдшерско-акушерских пунктах, шести многоквартирных домах, многофункциональном центре и управлении труда и социальной защиты населения. Построено две новые котельные для подачи тепла в социальные учреждения, практически с нуля оборудовано три школьных пищеблока. Всего тамбовские строители планируют восстановить в 2024-2028 годах 46 объектов в подшефном Новоайдарском округе ЛНР.
"Шефская помощь – это не только содействие в восстановлении инфраструктуры, это еще и активное участие в налаживании работы разных сфер, организация процессов обучения и повышения квалификации, а также гуманитарная поддержка жителей Донбасса
. Тамбовчане также помогают проживающим в Новоайдаре ветеранам Великой Отечественной войны: покупают продукты и лекарства, оказывают помощь в быту и на приусадебных участках", - говорится в сообщении.