https://ria.ru/20240917/norvegija-1973215469.html
В Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного цезия
В Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного цезия - РИА Новости, 17.09.2024
В Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного цезия
В Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного изотопа цезия-137, пишет газета Barents Observer со ссылкой на национальное Управление радиационной и... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:45
2024-09-17T16:45
2024-09-17T18:24
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного изотопа цезия-137, пишет газета Barents Observer со ссылкой на национальное Управление радиационной и ядерной безопасности (DSA). По данным издания, фильтры из станций радиационного наблюдения Викшёфьель и Сванховд анализируют в отделении аварийной готовности раз в неделю. Цезий-137 зафиксировали между 9 и 12 сентября. "Мы обнаружили пять микробеккерелей на кубический метр на фильтрационной станции в Сванховде на 37-й неделе (9-16 сентября) и такую же концентрацию (5 мкБк/м3) мы измерили на фильтрационной станции в Викшефьелле на 36/37-й неделе (5-12 сентября)", — цитирует издание заявление Бредо Меллера из отдела готовности к чрезвычайным ситуациям DSA города Сванховд.Отмечается, что эти уровни "выше нормы", но не представляют опасности для людей и окружающей среды. Управление в ближайшие дни проведет дополнительный анализ проб. Как пояснил Бредо, уровень цезия может меняться из-за лесных пожаров. В свое время в Норвегии происходили утечки радиоактивных изотопов из исследовательского ядерного реактора HBWR в Халдене.
https://ria.ru/20240411/radiatsiya-1939340004.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, норвегия, лапландия
В мире, Норвегия, Лапландия
В Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного цезия
Barents Observer: в Норвегии зафиксировали повышение уровня изотопа цезия-137
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
В Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного изотопа цезия-137, пишет газета Barents Observer
со ссылкой на национальное Управление радиационной и ядерной безопасности (DSA).
По данным издания, фильтры из станций радиационного наблюдения Викшёфьель и Сванховд анализируют в отделении аварийной готовности раз в неделю. Цезий-137 зафиксировали между 9 и 12 сентября.
«
"Мы обнаружили пять микробеккерелей на кубический метр на фильтрационной станции в Сванховде на 37-й неделе (9-16 сентября) и такую же концентрацию (5 мкБк/м3) мы измерили на фильтрационной станции в Викшефьелле на 36/37-й неделе (5-12 сентября)", — цитирует издание заявление Бредо Меллера из отдела готовности к чрезвычайным ситуациям DSA города Сванховд.
Отмечается, что эти уровни "выше нормы", но не представляют опасности для людей и окружающей среды. Управление в ближайшие дни проведет дополнительный анализ проб.
Как пояснил Бредо, уровень цезия может меняться из-за лесных пожаров.
В свое время в Норвегии происходили утечки радиоактивных изотопов из исследовательского ядерного реактора HBWR в Халдене.