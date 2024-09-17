https://ria.ru/20240917/navodnenie-1973211900.html

Число жертв наводнения в Польше возросло до 20 человек

Число жертв наводнения в Польше возросло до 20 человек - РИА Новости, 17.09.2024

Число жертв наводнения в Польше возросло до 20 человек

Жертвами наводнения в Польше по меньшей мере стали 20 человек, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:28

2024-09-17T16:28

2024-09-17T16:28

в мире

польша

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ВАРШАВА, 17 сен - РИА Новости. Жертвами наводнения в Польше по меньшей мере стали 20 человек, сообщает Польское телевидение. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия. "До 10 человек возросло число жертв наводнения в Клодском районе. Три человека погибли в Лондке-Здруй, в том числе мужчина, тело которого было обнаружено в утонувшем автомобиле", - говорится в сообщении. По данным телевидения, личность мужчины уже устанавливается. Кроме того, еще семь человек стали жертвами наводнения в Строне-Силезском. "Семь человек погибли с Строне-Силезском. Среди них 57-летний мужчина, тело которого было обнаружено после того, как вода сошла", - сообщает ТВ. При этом, как уточняет СМИ, число погибших может увеличиться. "Число жертв наводнения может возрасти, так как множество людей считаются пропавшими и их судьбы не известны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240916/chehija-1973061546.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша