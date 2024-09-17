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Число жертв наводнения в Польше возросло до 20 человек - РИА Новости, 17.09.2024
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16:28 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/navodnenie-1973211900.html
Число жертв наводнения в Польше возросло до 20 человек
Число жертв наводнения в Польше возросло до 20 человек - РИА Новости, 17.09.2024
Число жертв наводнения в Польше возросло до 20 человек
Жертвами наводнения в Польше по меньшей мере стали 20 человек, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:28
2024-09-17T16:28
в мире
польша
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ВАРШАВА, 17 сен - РИА Новости. Жертвами наводнения в Польше по меньшей мере стали 20 человек, сообщает Польское телевидение. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия. "До 10 человек возросло число жертв наводнения в Клодском районе. Три человека погибли в Лондке-Здруй, в том числе мужчина, тело которого было обнаружено в утонувшем автомобиле", - говорится в сообщении. По данным телевидения, личность мужчины уже устанавливается. Кроме того, еще семь человек стали жертвами наводнения в Строне-Силезском. "Семь человек погибли с Строне-Силезском. Среди них 57-летний мужчина, тело которого было обнаружено после того, как вода сошла", - сообщает ТВ. При этом, как уточняет СМИ, число погибших может увеличиться. "Число жертв наводнения может возрасти, так как множество людей считаются пропавшими и их судьбы не известны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240916/chehija-1973061546.html
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в мире, польша
В мире, Польша
Число жертв наводнения в Польше возросло до 20 человек

Польское телевидение: число жертв наводнения в Польше возросло до 20 человек

© AP Photo / Maciej Krysinski/KG PSPЗатопленная улица в городе Ныса на юго-западе Польши
Затопленная улица в городе Ныса на юго-западе Польши - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Maciej Krysinski/KG PSP
Затопленная улица в городе Ныса на юго-западе Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 сен - РИА Новости. Жертвами наводнения в Польше по меньшей мере стали 20 человек, сообщает Польское телевидение.
Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия.
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"До 10 человек возросло число жертв наводнения в Клодском районе. Три человека погибли в Лондке-Здруй, в том числе мужчина, тело которого было обнаружено в утонувшем автомобиле", - говорится в сообщении.
По данным телевидения, личность мужчины уже устанавливается. Кроме того, еще семь человек стали жертвами наводнения в Строне-Силезском.
«
"Семь человек погибли с Строне-Силезском. Среди них 57-летний мужчина, тело которого было обнаружено после того, как вода сошла", - сообщает ТВ.
При этом, как уточняет СМИ, число погибших может увеличиться.
"Число жертв наводнения может возрасти, так как множество людей считаются пропавшими и их судьбы не известны", - говорится в сообщении.
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