https://ria.ru/20240917/natsproekty-1973164534.html
Путин призвал заложить достаточно средств в бюджете для новых нацпроектов
Путин призвал заложить достаточно средств в бюджете для новых нацпроектов - РИА Новости, 17.09.2024
Путин призвал заложить достаточно средств в бюджете для новых нацпроектов
Нужно заложить достаточное количество средств в бюджете для успешной реализации новых национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:36
2024-09-17T13:36
2024-09-17T13:48
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Нужно заложить достаточное количество средств в бюджете для успешной реализации новых национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин."Со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объеме. Здесь в том числе должны сработать стратегические решения под настройки налоговой системы", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20240917/fas-1973119491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал заложить достаточно средств в бюджете для новых нацпроектов
Путин: надо заложить средства в бюджете для успешной реализации нацпроектов