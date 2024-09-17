https://ria.ru/20240917/natsproekty-1973164534.html

Путин призвал заложить достаточно средств в бюджете для новых нацпроектов

Путин призвал заложить достаточно средств в бюджете для новых нацпроектов - РИА Новости, 17.09.2024

Путин призвал заложить достаточно средств в бюджете для новых нацпроектов

Нужно заложить достаточное количество средств в бюджете для успешной реализации новых национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:36

2024-09-17T13:36

2024-09-17T13:48

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Нужно заложить достаточное количество средств в бюджете для успешной реализации новых национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин."Со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объеме. Здесь в том числе должны сработать стратегические решения под настройки налоговой системы", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20240917/fas-1973119491.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин