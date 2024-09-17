https://ria.ru/20240917/naryshkin-1973114739.html

Нарышкин назвал политику проамериканских режимов коллаборационистской

Нарышкин назвал политику проамериканских режимов коллаборационистской - РИА Новости, 17.09.2024

Нарышкин назвал политику проамериканских режимов коллаборационистской

Политика нынешних проамериканских режимов в ряде крупных европейских государств во многом повторяет действия пронацистских коллаборационистских правительств... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:13

2024-09-17T10:13

2024-09-17T15:42

европа

сергей нарышкин

российское историческое общество

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Политика нынешних проамериканских режимов в ряде крупных европейских государств во многом повторяет действия пронацистских коллаборационистских правительств периода Второй мировой войны, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Мы видим, что политика нынешних проамериканских режимов, удерживающих власть в целом ряде крупных европейских государств, во многом наследует линии поведения прогерманских коллаборационистских правительств периода Второй мировой войны, точно так же игнорировавших коренные интересы своих стран и народов", - сказал Нарышкин на круглом столе по истории антифашистского движения времен Второй мировой войны.Он также подчеркнул, что этим "антинародным элитам" противостоят "немногочисленные, но организованные и стоящие на подлинно национальных позициях силы".

https://ria.ru/20240829/ssha-1969211828.html

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европа, сергей нарышкин, российское историческое общество, россия