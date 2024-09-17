https://ria.ru/20240917/naryshkin-1973114739.html
Нарышкин назвал политику проамериканских режимов коллаборационистской
Нарышкин назвал политику проамериканских режимов коллаборационистской - РИА Новости, 17.09.2024
Нарышкин назвал политику проамериканских режимов коллаборационистской
Политика нынешних проамериканских режимов в ряде крупных европейских государств во многом повторяет действия пронацистских коллаборационистских правительств... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:13
2024-09-17T10:13
2024-09-17T15:42
европа
сергей нарышкин
российское историческое общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_30fec26df1e66dfd8312c91d513349f3.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Политика нынешних проамериканских режимов в ряде крупных европейских государств во многом повторяет действия пронацистских коллаборационистских правительств периода Второй мировой войны, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Мы видим, что политика нынешних проамериканских режимов, удерживающих власть в целом ряде крупных европейских государств, во многом наследует линии поведения прогерманских коллаборационистских правительств периода Второй мировой войны, точно так же игнорировавших коренные интересы своих стран и народов", - сказал Нарышкин на круглом столе по истории антифашистского движения времен Второй мировой войны.Он также подчеркнул, что этим "антинародным элитам" противостоят "немногочисленные, но организованные и стоящие на подлинно национальных позициях силы".
https://ria.ru/20240829/ssha-1969211828.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_754f4ddc4ea9c87547ba9b7964f47ed8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сергей нарышкин, российское историческое общество, россия
Европа, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Россия
Нарышкин назвал политику проамериканских режимов коллаборационистской
Нарышкин: проамериканские режимы наследуют идеи пронацистских коллаборационистов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Политика нынешних проамериканских режимов в ряде крупных европейских государств во многом повторяет действия пронацистских коллаборационистских правительств периода Второй мировой войны, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Мы видим, что политика нынешних проамериканских режимов, удерживающих власть в целом ряде крупных европейских государств, во многом наследует линии поведения прогерманских коллаборационистских правительств периода Второй мировой войны, точно так же игнорировавших коренные интересы своих стран и народов", - сказал Нарышкин на круглом столе по истории антифашистского движения времен Второй мировой войны.
Он также подчеркнул, что этим "антинародным элитам" противостоят "немногочисленные, но организованные и стоящие на подлинно национальных позициях силы".