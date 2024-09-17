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Нарышкин назвал политику проамериканских режимов коллаборационистской - РИА Новости, 17.09.2024
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10:13 17.09.2024 (обновлено: 15:42 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/naryshkin-1973114739.html
Нарышкин назвал политику проамериканских режимов коллаборационистской
Нарышкин назвал политику проамериканских режимов коллаборационистской - РИА Новости, 17.09.2024
Нарышкин назвал политику проамериканских режимов коллаборационистской
Политика нынешних проамериканских режимов в ряде крупных европейских государств во многом повторяет действия пронацистских коллаборационистских правительств... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:13
2024-09-17T15:42
европа
сергей нарышкин
российское историческое общество
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Политика нынешних проамериканских режимов в ряде крупных европейских государств во многом повторяет действия пронацистских коллаборационистских правительств периода Второй мировой войны, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Мы видим, что политика нынешних проамериканских режимов, удерживающих власть в целом ряде крупных европейских государств, во многом наследует линии поведения прогерманских коллаборационистских правительств периода Второй мировой войны, точно так же игнорировавших коренные интересы своих стран и народов", - сказал Нарышкин на круглом столе по истории антифашистского движения времен Второй мировой войны.Он также подчеркнул, что этим "антинародным элитам" противостоят "немногочисленные, но организованные и стоящие на подлинно национальных позициях силы".
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европа, сергей нарышкин, российское историческое общество, россия
Европа, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Россия
Нарышкин назвал политику проамериканских режимов коллаборационистской

Нарышкин: проамериканские режимы наследуют идеи пронацистских коллаборационистов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Политика нынешних проамериканских режимов в ряде крупных европейских государств во многом повторяет действия пронацистских коллаборационистских правительств периода Второй мировой войны, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Мы видим, что политика нынешних проамериканских режимов, удерживающих власть в целом ряде крупных европейских государств, во многом наследует линии поведения прогерманских коллаборационистских правительств периода Второй мировой войны, точно так же игнорировавших коренные интересы своих стран и народов", - сказал Нарышкин на круглом столе по истории антифашистского движения времен Второй мировой войны.
Он также подчеркнул, что этим "антинародным элитам" противостоят "немногочисленные, но организованные и стоящие на подлинно национальных позициях силы".
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