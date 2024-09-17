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Наемника ВСУ из Алжира заочно приговорили к 14 годам колонии - РИА Новости, 17.09.2024
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14:27 17.09.2024 (обновлено: 14:36 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/naemnik-1973180474.html
Наемника ВСУ из Алжира заочно приговорили к 14 годам колонии
Наемника ВСУ из Алжира заочно приговорили к 14 годам колонии - РИА Новости, 17.09.2024
Наемника ВСУ из Алжира заочно приговорили к 14 годам колонии
Наемник из Алжира, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам колонии и объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:27
2024-09-17T14:36
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
алжир (республика)
происшествия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наемник из Алжира, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам колонии и объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Следствие и суд установили, что не позже марта 2022 года гражданин Алжира Кусеилу Луадахи прибыл в пункт постоянной дислокации военизированного формирования "Интернациональный легион теробороны Украины". Пройдя военную и стратегическую подготовку, он за деньги вплоть по июнь 2024 года участвовал в боевых действиях против российских военных."Приговором суда Луадахи заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Он объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве.Алжирец признан виновным в участии наёмника в вооруженном конфликте. Отмечается, что он "способствовал поддержанию вооруженного конфликта и созданию нестабильности в Донбассе.
https://ria.ru/20240911/naemnik-1972120398.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), алжир (республика), происшествия
Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Алжир (республика), Происшествия
Наемника ВСУ из Алжира заочно приговорили к 14 годам колонии

Наемника из Алжира, воевавшего на стороне ВСУ, объявили в международный розыск

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наемник из Алжира, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам колонии и объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Следствие и суд установили, что не позже марта 2022 года гражданин Алжира Кусеилу Луадахи прибыл в пункт постоянной дислокации военизированного формирования "Интернациональный легион теробороны Украины". Пройдя военную и стратегическую подготовку, он за деньги вплоть по июнь 2024 года участвовал в боевых действиях против российских военных.
"Приговором суда Луадахи заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Он объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве.
Алжирец признан виновным в участии наёмника в вооруженном конфликте. Отмечается, что он "способствовал поддержанию вооруженного конфликта и созданию нестабильности в Донбассе.
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РоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Алжир (республика)Происшествия
 
 
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