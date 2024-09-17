https://ria.ru/20240917/naemnik-1973180474.html

Наемника ВСУ из Алжира заочно приговорили к 14 годам колонии

Наемника ВСУ из Алжира заочно приговорили к 14 годам колонии - РИА Новости, 17.09.2024

Наемника ВСУ из Алжира заочно приговорили к 14 годам колонии

Наемник из Алжира, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам колонии и объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:27

2024-09-17T14:27

2024-09-17T14:36

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

алжир (республика)

происшествия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наемник из Алжира, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам колонии и объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Следствие и суд установили, что не позже марта 2022 года гражданин Алжира Кусеилу Луадахи прибыл в пункт постоянной дислокации военизированного формирования "Интернациональный легион теробороны Украины". Пройдя военную и стратегическую подготовку, он за деньги вплоть по июнь 2024 года участвовал в боевых действиях против российских военных."Приговором суда Луадахи заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Он объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве.Алжирец признан виновным в участии наёмника в вооруженном конфликте. Отмечается, что он "способствовал поддержанию вооруженного конфликта и созданию нестабильности в Донбассе.

https://ria.ru/20240911/naemnik-1972120398.html

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россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), алжир (республика), происшествия