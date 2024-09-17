https://ria.ru/20240917/naemnik-1973180474.html
Наемника ВСУ из Алжира заочно приговорили к 14 годам колонии
Наемника ВСУ из Алжира заочно приговорили к 14 годам колонии - РИА Новости, 17.09.2024
Наемника ВСУ из Алжира заочно приговорили к 14 годам колонии
Наемник из Алжира, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам колонии и объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:27
2024-09-17T14:27
2024-09-17T14:36
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
алжир (республика)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наемник из Алжира, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам колонии и объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Следствие и суд установили, что не позже марта 2022 года гражданин Алжира Кусеилу Луадахи прибыл в пункт постоянной дислокации военизированного формирования "Интернациональный легион теробороны Украины". Пройдя военную и стратегическую подготовку, он за деньги вплоть по июнь 2024 года участвовал в боевых действиях против российских военных."Приговором суда Луадахи заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Он объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве.Алжирец признан виновным в участии наёмника в вооруженном конфликте. Отмечается, что он "способствовал поддержанию вооруженного конфликта и созданию нестабильности в Донбассе.
https://ria.ru/20240911/naemnik-1972120398.html
россия
алжир (республика)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), алжир (республика), происшествия
Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Алжир (республика), Происшествия
Наемника ВСУ из Алжира заочно приговорили к 14 годам колонии
Наемника из Алжира, воевавшего на стороне ВСУ, объявили в международный розыск