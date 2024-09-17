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"Моссад" заложил взрывоопасное вещество в пейджеры "Хезболлы", сообщили СМИ
"Моссад" заложил взрывоопасное вещество в пейджеры "Хезболлы", сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
"Моссад" заложил взрывоопасное вещество в пейджеры "Хезболлы", сообщили СМИ
Израильская разведка "Моссад" получила доступ к средствам связи ливанского движения "Хезболлах" до того, как они были переданы движению, и нанесла на батареи... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:36
2024-09-17T22:36
2024-09-17T22:36
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технологии
ливан
израиль
хезболла
моссад
детонация сотен пейджеров в ливане
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КАИР, 17 сен - РИА Новости. Израильская разведка "Моссад" получила доступ к средствам связи ливанского движения "Хезболлах" до того, как они были переданы движению, и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество PETN, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники. "Моссад получил доступ к средствам связи "Хезболлах" до того, как они были переданы движению, нанес на батареи средств связи взрывоопасное вещество PETN (пентаэритриттетранитрат - ред.), которое впоследствии было взорвано с помощью повышения температуры батарей", - сообщили источники. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
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в мире, технологии, ливан, израиль, хезболла, моссад, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Технологии, Ливан, Израиль, Хезболла, Моссад, Детонация сотен пейджеров в Ливане
"Моссад" заложил взрывоопасное вещество в пейджеры "Хезболлы", сообщили СМИ
Sky News Arabia: разведка Израиля начинила пейджеры "Хезболлы" взрывчаткой