https://ria.ru/20240917/mossad-1973288515.html

"Моссад" заложил взрывоопасное вещество в пейджеры "Хезболлы", сообщили СМИ

"Моссад" заложил взрывоопасное вещество в пейджеры "Хезболлы", сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024

"Моссад" заложил взрывоопасное вещество в пейджеры "Хезболлы", сообщили СМИ

Израильская разведка "Моссад" получила доступ к средствам связи ливанского движения "Хезболлах" до того, как они были переданы движению, и нанесла на батареи... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T22:36

2024-09-17T22:36

2024-09-17T22:36

в мире

технологии

ливан

израиль

хезболла

моссад

детонация сотен пейджеров в ливане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973272185_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_80b3fc3e28e91455755f4bbcbfa1df61.jpg

КАИР, 17 сен - РИА Новости. Израильская разведка "Моссад" получила доступ к средствам связи ливанского движения "Хезболлах" до того, как они были переданы движению, и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество PETN, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники. "Моссад получил доступ к средствам связи "Хезболлах" до того, как они были переданы движению, нанес на батареи средств связи взрывоопасное вещество PETN (пентаэритриттетранитрат - ред.), которое впоследствии было взорвано с помощью повышения температуры батарей", - сообщили источники. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.

https://ria.ru/20240917/snouden-1973280737.html

https://ria.ru/20240917/livan-1973259946.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, ливан, израиль, хезболла, моссад, детонация сотен пейджеров в ливане