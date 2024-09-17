https://ria.ru/20240917/moskva-1973269382.html

В Москве закрыли точку общепита, где отравились покупатели

В Москве закрыли точку общепита, где отравились покупатели - РИА Новости, 17.09.2024

В Москве закрыли точку общепита, где отравились покупатели

Точку общепита на востоке Москвы закрыли в связи с отравлением трех человек, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:05

2024-09-17T20:05

2024-09-17T20:05

происшествия

здоровье - общество

москва

восточный административный округ (москва)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Точку общепита на востоке Москвы закрыли в связи с отравлением трех человек, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе, в связи с регистрацией у трех потребителей точки общественного питания "Шаурма" кишечной инфекции неясной этиологии продукции, проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении точки по изготовлению и реализации шаурмы ИП Абдуваитова Э.А. В результате проведения эпидемиологического расследования в точке общественного питания "Шаурма" были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор комментирует, что на предприятии были выявлены грубые нарушения, которые представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровья людей. По результатам проведенных лабораторных исследований во всех образцах готовой шаурмы и компонентах для ее приготовления были обнаружены бактерии группы кишечных палочек. В связи с этим Преображенским районным судом города Москвы 12 сентября 2024 года было вынесено постановление о приостановлении деятельности точки общественного питания на срок 90 суток. Ведомство также добавило, что на предприятии не созданы условия для мытья овощей, разделочных досок, ножей. Санитарное содержание производственного помещения неудовлетворительное, в помещении летают мухи. Отсутствуют уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства. Кроме того, товаросопроводительная документация на пищевую продукцию не представлена, маркировка на ней отсутствует. Было изъято 23 килограмма продукции без документов и маркировки.

https://ria.ru/20240916/otravlenie-1972985980.html

москва

восточный административный округ (москва)

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происшествия, здоровье - общество, москва, восточный административный округ (москва), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)