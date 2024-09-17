https://ria.ru/20240917/moskva-1973229560.html

В Москве арестовали водителя, сбившего детей на переходе

В Москве арестовали водителя, сбившего детей на переходе - РИА Новости, 17.09.2024

В Москве арестовали водителя, сбившего детей на переходе

Водитель автомобиля, который сбил двух детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, рассказал, что отвлекся на телефон, мужчина арестован, сообщает... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:37

2024-09-17T17:37

2024-09-17T17:41

происшествия

авто

москва

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Водитель автомобиля, который сбил двух детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, рассказал, что отвлекся на телефон, мужчина арестован, сообщает столичная прокуратура. Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщала, что водитель наехал на детей на пешеходном переходе на Планерной улице, в результате один ребенок погиб и один пострадал. "С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 20-летнего водителя, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погиб мальчик", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства. При этом в судебном заседании мужчина возражал против данной меры пресечения, добавили в столичной прокуратуре. "Обвиняемый показал, что, двигаясь по улице Планерная, решил совершить обгон впереди следующего транспортного средства и перестроился в левую полосу. В какой-то момент он посмотрел на свой телефон, который держал в руке, то есть отвлекся и сбил детей. Со слов обвиняемого, стаж его вождения не более месяца. Вину он признал", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240908/dtp-1971445855.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом