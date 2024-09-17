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В Москве арестовали водителя, сбившего детей на переходе - РИА Новости, 17.09.2024
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17:37 17.09.2024 (обновлено: 17:41 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/moskva-1973229560.html
В Москве арестовали водителя, сбившего детей на переходе
В Москве арестовали водителя, сбившего детей на переходе - РИА Новости, 17.09.2024
В Москве арестовали водителя, сбившего детей на переходе
Водитель автомобиля, который сбил двух детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, рассказал, что отвлекся на телефон, мужчина арестован, сообщает... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:37
2024-09-17T17:41
происшествия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Водитель автомобиля, который сбил двух детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, рассказал, что отвлекся на телефон, мужчина арестован, сообщает столичная прокуратура. Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщала, что водитель наехал на детей на пешеходном переходе на Планерной улице, в результате один ребенок погиб и один пострадал. "С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 20-летнего водителя, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погиб мальчик", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства. При этом в судебном заседании мужчина возражал против данной меры пресечения, добавили в столичной прокуратуре. "Обвиняемый показал, что, двигаясь по улице Планерная, решил совершить обгон впереди следующего транспортного средства и перестроился в левую полосу. В какой-то момент он посмотрел на свой телефон, который держал в руке, то есть отвлекся и сбил детей. Со слов обвиняемого, стаж его вождения не более месяца. Вину он признал", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240908/dtp-1971445855.html
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происшествия, авто, москва, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Москва, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Москве арестовали водителя, сбившего детей на переходе

Прокуратура: водитель, сбивший 2 детей на переходе в Москве, отвлекся на телефон

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramВодитель автомобиля, обвиняемый в совершении ДТП, в результате которого погиб мальчик
Водитель автомобиля, обвиняемый в совершении ДТП, в результате которого погиб мальчик - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Водитель автомобиля, обвиняемый в совершении ДТП, в результате которого погиб мальчик
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Водитель автомобиля, который сбил двух детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, рассказал, что отвлекся на телефон, мужчина арестован, сообщает столичная прокуратура.
Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщала, что водитель наехал на детей на пешеходном переходе на Планерной улице, в результате один ребенок погиб и один пострадал.
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"С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 20-летнего водителя, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погиб мальчик", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
При этом в судебном заседании мужчина возражал против данной меры пресечения, добавили в столичной прокуратуре.
"Обвиняемый показал, что, двигаясь по улице Планерная, решил совершить обгон впереди следующего транспортного средства и перестроился в левую полосу. В какой-то момент он посмотрел на свой телефон, который держал в руке, то есть отвлекся и сбил детей. Со слов обвиняемого, стаж его вождения не более месяца. Вину он признал", - заключили в ведомстве.
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