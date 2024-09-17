В Москве арестовали водителя, сбившего детей на переходе
Прокуратура: водитель, сбивший 2 детей на переходе в Москве, отвлекся на телефон
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramВодитель автомобиля, обвиняемый в совершении ДТП, в результате которого погиб мальчик
Водитель автомобиля, обвиняемый в совершении ДТП, в результате которого погиб мальчик
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Водитель автомобиля, который сбил двух детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, рассказал, что отвлекся на телефон, мужчина арестован, сообщает столичная прокуратура.
Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщала, что водитель наехал на детей на пешеходном переходе на Планерной улице, в результате один ребенок погиб и один пострадал.
На Кубани автомобиль въехал в детскую площадку
8 сентября, 18:18
«
"С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 20-летнего водителя, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погиб мальчик", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
При этом в судебном заседании мужчина возражал против данной меры пресечения, добавили в столичной прокуратуре.
"Обвиняемый показал, что, двигаясь по улице Планерная, решил совершить обгон впереди следующего транспортного средства и перестроился в левую полосу. В какой-то момент он посмотрел на свой телефон, который держал в руке, то есть отвлекся и сбил детей. Со слов обвиняемого, стаж его вождения не более месяца. Вину он признал", - заключили в ведомстве.
В Казани автомобиль сбил женщину с двумя детьми
20 марта, 09:29