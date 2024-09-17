https://ria.ru/20240917/moskva-1973152363.html

Фестиваль "Москва встречает друзей" стартует 1 октября

Фестиваль "Москва встречает друзей" стартует 1 октября - РИА Новости, 17.09.2024

Фестиваль "Москва встречает друзей" стартует 1 октября

1 октября в 19:00 в Светлановском зале Московского международного Дома музыки откроется XXI Международный фестиваль "Москва встречает друзей" под девизом "От... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:52

2024-09-17T12:52

2024-09-17T12:52

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973152649_688:1093:2384:2047_1920x0_80_0_0_3f332bc10546e1d1bd75bf56718575be.jpg

МОСКВА, 17 сен - Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова. 1 октября в 19:00 в Светлановском зале Московского международного Дома музыки откроется XXI Международный фестиваль "Москва встречает друзей" под девизом "От сердца к сердцу". На сцену выйдут танцевальные коллективы и юные солисты-инструменталисты, которые выступят в сопровождении ГКО "Виртуозы Москвы" под управлением маэстро Владимира Спивакова. Традиционно концерт-открытие делится на два разных отделения. В первом на сцену выйдут детские и юношеские хореографические коллективы из разных регионов России: образцовый ансамбль танца народов мира "Мечта" (Омск), "Маленький джигит" (Владикавказ), театр музыки и танца "Щелкунчик" (Оренбург), театр танца "VIP-поколение" (Курск), хореографический ансамбль "Эврика", ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, тэп-студия Flap, школа-студия при ансамбле народного танца им. Игоря Моисеева (все – Москва). Во втором отделении на сцене появится государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением президента фонда, народного артиста СССР Владимира Спивакова, а вместе с ним – талантливые солисты-инструменталисты. Это пианист Лукас Шиш (Швейцария), виолончелист Михаил Башаримов (Белоруссия), канонистка Ева Варданян (Армения), трубач Филипп Яровой (Москва), саксофонист Александр Ивашков (Москва), дуэт скрипачей Софии Яковенко (Москва) и Анны Аникиной (Санкт-Петербург), а также ансамбль ударных инструментов МССМШ им. Гнесиных под руководством лауреата международных конкурсов, консультанта Фонда Михаила Путкова. Еще одна часть открытия фестиваля – это выставка работ юных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Североморска, Армавира, Республики Татарстан, а также из Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Монако и Германии, которая пройдет в фойе Светлановского зала Дома музыки. В этом году фестиваль (девиз – "От сердца к сердцу") приурочен к 30-летию со дня основания Фонда Спивакова. "Москва встречает друзей" - главный проект благотворительной организации. За эти годы воспитаны тысячи талантливых детей, которые теперь являются цветом мировой классической сцены. Нынешний фестиваль – еще один шанс заглянуть в будущее и увидеть тех, кто уже через 5-10 лет будет украшать афиши лучших залов страны и мира. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы