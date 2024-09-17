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Фестиваль "Москва встречает друзей" стартует 1 октября - РИА Новости, 17.09.2024
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Фестиваль "Москва встречает друзей" стартует 1 октября
Фестиваль "Москва встречает друзей" стартует 1 октября - РИА Новости, 17.09.2024
Фестиваль "Москва встречает друзей" стартует 1 октября
1 октября в 19:00 в Светлановском зале Московского международного Дома музыки откроется XXI Международный фестиваль "Москва встречает друзей" под девизом "От... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:52
2024-09-17T12:52
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МОСКВА, 17 сен - Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова. 1 октября в 19:00 в Светлановском зале Московского международного Дома музыки откроется XXI Международный фестиваль "Москва встречает друзей" под девизом "От сердца к сердцу". На сцену выйдут танцевальные коллективы и юные солисты-инструменталисты, которые выступят в сопровождении ГКО "Виртуозы Москвы" под управлением маэстро Владимира Спивакова. Традиционно концерт-открытие делится на два разных отделения. В первом на сцену выйдут детские и юношеские хореографические коллективы из разных регионов России: образцовый ансамбль танца народов мира "Мечта" (Омск), "Маленький джигит" (Владикавказ), театр музыки и танца "Щелкунчик" (Оренбург), театр танца "VIP-поколение" (Курск), хореографический ансамбль "Эврика", ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, тэп-студия Flap, школа-студия при ансамбле народного танца им. Игоря Моисеева (все – Москва). Во втором отделении на сцене появится государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением президента фонда, народного артиста СССР Владимира Спивакова, а вместе с ним – талантливые солисты-инструменталисты. Это пианист Лукас Шиш (Швейцария), виолончелист Михаил Башаримов (Белоруссия), канонистка Ева Варданян (Армения), трубач Филипп Яровой (Москва), саксофонист Александр Ивашков (Москва), дуэт скрипачей Софии Яковенко (Москва) и Анны Аникиной (Санкт-Петербург), а также ансамбль ударных инструментов МССМШ им. Гнесиных под руководством лауреата международных конкурсов, консультанта Фонда Михаила Путкова. Еще одна часть открытия фестиваля – это выставка работ юных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Североморска, Армавира, Республики Татарстан, а также из Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Монако и Германии, которая пройдет в фойе Светлановского зала Дома музыки. В этом году фестиваль (девиз – "От сердца к сердцу") приурочен к 30-летию со дня основания Фонда Спивакова. "Москва встречает друзей" - главный проект благотворительной организации. За эти годы воспитаны тысячи талантливых детей, которые теперь являются цветом мировой классической сцены. Нынешний фестиваль – еще один шанс заглянуть в будущее и увидеть тех, кто уже через 5-10 лет будет украшать афиши лучших залов страны и мира. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Фестиваль "Москва встречает друзей" стартует 1 октября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники ХХ Международного фестиваля "Москва встречает друзей" в Светлановском зале Московского международного дома музыки
Участники ХХ Международного фестиваля Москва встречает друзей в Светлановском зале Московского международного дома музыки - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Участники ХХ Международного фестиваля "Москва встречает друзей" в Светлановском зале Московского международного дома музыки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова. 1 октября в 19:00 в Светлановском зале Московского международного Дома музыки откроется XXI Международный фестиваль "Москва встречает друзей" под девизом "От сердца к сердцу".
На сцену выйдут танцевальные коллективы и юные солисты-инструменталисты, которые выступят в сопровождении ГКО "Виртуозы Москвы" под управлением маэстро Владимира Спивакова.
Традиционно концерт-открытие делится на два разных отделения. В первом на сцену выйдут детские и юношеские хореографические коллективы из разных регионов России: образцовый ансамбль танца народов мира "Мечта" (Омск), "Маленький джигит" (Владикавказ), театр музыки и танца "Щелкунчик" (Оренбург), театр танца "VIP-поколение" (Курск), хореографический ансамбль "Эврика", ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, тэп-студия Flap, школа-студия при ансамбле народного танца им. Игоря Моисеева (все – Москва).
Во втором отделении на сцене появится государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением президента фонда, народного артиста СССР Владимира Спивакова, а вместе с ним – талантливые солисты-инструменталисты. Это пианист Лукас Шиш (Швейцария), виолончелист Михаил Башаримов (Белоруссия), канонистка Ева Варданян (Армения), трубач Филипп Яровой (Москва), саксофонист Александр Ивашков (Москва), дуэт скрипачей Софии Яковенко (Москва) и Анны Аникиной (Санкт-Петербург), а также ансамбль ударных инструментов МССМШ им. Гнесиных под руководством лауреата международных конкурсов, консультанта Фонда Михаила Путкова.
Еще одна часть открытия фестиваля – это выставка работ юных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Североморска, Армавира, Республики Татарстан, а также из Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Монако и Германии, которая пройдет в фойе Светлановского зала Дома музыки.
В этом году фестиваль (девиз – "От сердца к сердцу") приурочен к 30-летию со дня основания Фонда Спивакова. "Москва встречает друзей" - главный проект благотворительной организации. За эти годы воспитаны тысячи талантливых детей, которые теперь являются цветом мировой классической сцены. Нынешний фестиваль – еще один шанс заглянуть в будущее и увидеть тех, кто уже через 5-10 лет будет украшать афиши лучших залов страны и мира.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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