https://ria.ru/20240917/moskva-1973137538.html

Реабилитация Ивановских прудов началась на востоке Москвы

Реабилитация Ивановских прудов началась на востоке Москвы - РИА Новости, 17.09.2024

Реабилитация Ивановских прудов началась на востоке Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Ивановских прудов на востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:03

2024-09-17T12:03

2024-09-17T12:03

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Ивановских прудов на востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водоемы, расположенные внутри сложившейся жилой застройки, находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория обильно зарастает водной растительностью, на всем протяжении береговой полосы наблюдаются эрозия и высыпание грунта. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, работы планируем завершить до конца этого года", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках проекта водоемы общей площадью 1,3 гектара очистят от ила, отремонтируют конструкции береговых полос и обустроят зоны биоплато. "Запланированы мероприятия по извлечению более 6 тысяч кубометров донных отложений, благодаря этому средняя глубина увеличится. Ложе водоемов будет сформировано при помощи отсыпки речного песка мелкой фракции. Отремонтируем конструкции береговых полос общей протяженностью более 600 метров. Откосы берегов отсыпят щебнем, ряжевые стенки видовых площадок восстановят с использованием древесных материалов. На нижнем пруду сделаем две дополнительные видовые площадки для рыбаков", - рассказал Бирюков. На заключительном этапе организуют четыре зоны биоплато общей площадью свыше 800 квадратных метров, в которые высадят более 11 тысяч водных растений разных видов. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.

https://ria.ru/20240916/moskva-1973015906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы