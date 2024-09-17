В Москве открылась выставка, посвященная восстанию словацких патриотов
В Москве открылась выставка, посвященная 80-летию восстания словацких патриотов
© Фото : Российское историческое общество/TelegramВыставка, посвященная 80-летию восстания словацких патриотов-антифашистов в Доме Российского исторического общества в Москве
Выставка, посвященная 80-летию восстания словацких патриотов-антифашистов в Доме Российского исторического общества в Москве
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Выставка, посвященная 80-летию восстания словацких патриотов-антифашистов, открылась во вторник в Доме Российского исторического общества (РИО) в Москве.
"Я уверен в том, что память о героических участниках Словакского восстания по-прежнему объединяет россиян и словаков", - сказал на церемонии открытия председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он напомнил, как четыре года назад в Словакию из Москвы торжественно передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата.
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"И вот это еще раз подтверждает тот факт, что и сегодня, когда Россия вновь противостоит нацистской угрозе, нацистскому злу, многие простые жители стран Европы не разделяют позицию политических режимов своих стран, сохраняют свою точку зрения и историю, находятся на правильной стороне истории, сохраняют свои здоровые моральные позиции и моральные оценки", - подчеркнул Нарышкин.
Основу экспозиции, названной "Красную армию ждут с нетерпением", составили архивные документы, рассказывающие о героизме словацких антифашистов.
Словацкое национальное восстание - восстание, организованное словацким движением сопротивления 29 августа - 27 октября 1944 года против немецких войск, оккупировавших страну, и с целью свержения коллаборационистского правительства Йозефа Тисо. Хотя восстание было в значительной мере подавлено гитлеровцами, словацкие партизаны продолжали сопротивление до тех пор, пока Красная армия, а также чехословацкие и румынские войска не освободили Словакию в 1945 году.
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