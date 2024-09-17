https://ria.ru/20240917/moskva-1973119622.html

В Москве открылась выставка, посвященная восстанию словацких патриотов

В Москве открылась выставка, посвященная восстанию словацких патриотов - РИА Новости, 17.09.2024

В Москве открылась выставка, посвященная восстанию словацких патриотов

Выставка, посвященная 80-летию восстания словацких патриотов-антифашистов, открылась во вторник в Доме Российского исторического общества (РИО) в Москве. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:34

2024-09-17T10:34

2024-09-17T10:37

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Выставка, посвященная 80-летию восстания словацких патриотов-антифашистов, открылась во вторник в Доме Российского исторического общества (РИО) в Москве. "Я уверен в том, что память о героических участниках Словакского восстания по-прежнему объединяет россиян и словаков", - сказал на церемонии открытия председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он напомнил, как четыре года назад в Словакию из Москвы торжественно передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. "И вот это еще раз подтверждает тот факт, что и сегодня, когда Россия вновь противостоит нацистской угрозе, нацистскому злу, многие простые жители стран Европы не разделяют позицию политических режимов своих стран, сохраняют свою точку зрения и историю, находятся на правильной стороне истории, сохраняют свои здоровые моральные позиции и моральные оценки", - подчеркнул Нарышкин. Основу экспозиции, названной "Красную армию ждут с нетерпением", составили архивные документы, рассказывающие о героизме словацких антифашистов. Словацкое национальное восстание - восстание, организованное словацким движением сопротивления 29 августа - 27 октября 1944 года против немецких войск, оккупировавших страну, и с целью свержения коллаборационистского правительства Йозефа Тисо. Хотя восстание было в значительной мере подавлено гитлеровцами, словацкие партизаны продолжали сопротивление до тех пор, пока Красная армия, а также чехословацкие и румынские войска не освободили Словакию в 1945 году.

https://ria.ru/20240829/fashizm-1969346571.html

https://ria.ru/20240915/vstrecha-1972841903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, россия, словакия, сергей нарышкин