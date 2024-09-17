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В Москве открылась выставка, посвященная восстанию словацких патриотов - РИА Новости, 17.09.2024
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10:34 17.09.2024 (обновлено: 10:37 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/moskva-1973119622.html
В Москве открылась выставка, посвященная восстанию словацких патриотов
В Москве открылась выставка, посвященная восстанию словацких патриотов - РИА Новости, 17.09.2024
В Москве открылась выставка, посвященная восстанию словацких патриотов
Выставка, посвященная 80-летию восстания словацких патриотов-антифашистов, открылась во вторник в Доме Российского исторического общества (РИО) в Москве. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:34
2024-09-17T10:37
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Выставка, посвященная 80-летию восстания словацких патриотов-антифашистов, открылась во вторник в Доме Российского исторического общества (РИО) в Москве. "Я уверен в том, что память о героических участниках Словакского восстания по-прежнему объединяет россиян и словаков", - сказал на церемонии открытия председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он напомнил, как четыре года назад в Словакию из Москвы торжественно передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. "И вот это еще раз подтверждает тот факт, что и сегодня, когда Россия вновь противостоит нацистской угрозе, нацистскому злу, многие простые жители стран Европы не разделяют позицию политических режимов своих стран, сохраняют свою точку зрения и историю, находятся на правильной стороне истории, сохраняют свои здоровые моральные позиции и моральные оценки", - подчеркнул Нарышкин. Основу экспозиции, названной "Красную армию ждут с нетерпением", составили архивные документы, рассказывающие о героизме словацких антифашистов. Словацкое национальное восстание - восстание, организованное словацким движением сопротивления 29 августа - 27 октября 1944 года против немецких войск, оккупировавших страну, и с целью свержения коллаборационистского правительства Йозефа Тисо. Хотя восстание было в значительной мере подавлено гитлеровцами, словацкие партизаны продолжали сопротивление до тех пор, пока Красная армия, а также чехословацкие и румынские войска не освободили Словакию в 1945 году.
https://ria.ru/20240829/fashizm-1969346571.html
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в мире, москва, россия, словакия, сергей нарышкин
В мире, Москва, Россия, Словакия, Сергей Нарышкин
В Москве открылась выставка, посвященная восстанию словацких патриотов

В Москве открылась выставка, посвященная 80-летию восстания словацких патриотов

© Фото : Российское историческое общество/TelegramВыставка, посвященная 80-летию восстания словацких патриотов-антифашистов в Доме Российского исторического общества в Москве
Выставка, посвященная 80-летию восстания словацких патриотов-антифашистов в Доме Российского исторического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Российское историческое общество/Telegram
Выставка, посвященная 80-летию восстания словацких патриотов-антифашистов в Доме Российского исторического общества в Москве
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Выставка, посвященная 80-летию восстания словацких патриотов-антифашистов, открылась во вторник в Доме Российского исторического общества (РИО) в Москве.
"Я уверен в том, что память о героических участниках Словакского восстания по-прежнему объединяет россиян и словаков", - сказал на церемонии открытия председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
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Он напомнил, как четыре года назад в Словакию из Москвы торжественно передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата.
«
"И вот это еще раз подтверждает тот факт, что и сегодня, когда Россия вновь противостоит нацистской угрозе, нацистскому злу, многие простые жители стран Европы не разделяют позицию политических режимов своих стран, сохраняют свою точку зрения и историю, находятся на правильной стороне истории, сохраняют свои здоровые моральные позиции и моральные оценки", - подчеркнул Нарышкин.
Основу экспозиции, названной "Красную армию ждут с нетерпением", составили архивные документы, рассказывающие о героизме словацких антифашистов.
Словацкое национальное восстание - восстание, организованное словацким движением сопротивления 29 августа - 27 октября 1944 года против немецких войск, оккупировавших страну, и с целью свержения коллаборационистского правительства Йозефа Тисо. Хотя восстание было в значительной мере подавлено гитлеровцами, словацкие партизаны продолжали сопротивление до тех пор, пока Красная армия, а также чехословацкие и румынские войска не освободили Словакию в 1945 году.
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