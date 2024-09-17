https://ria.ru/20240917/moshenniki-1973085959.html

Эксперт рассказала о новых многоэтапных схемах телефонных мошенников

Эксперт рассказала о новых многоэтапных схемах телефонных мошенников - РИА Новости, 17.09.2024

Эксперт рассказала о новых многоэтапных схемах телефонных мошенников

Телефонные мошенники стали использовать более сложные схемы обмана, которые могут состоять из двух или даже из трех этапов, рассказала РИА Новости куратор... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T02:20

2024-09-17T02:20

2024-09-17T02:20

алла храпунова

общество

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155850/32/1558503274_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_fdb6997d8faf92b18dea6bf68897430b.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Телефонные мошенники стали использовать более сложные схемы обмана, которые могут состоять из двух или даже из трех этапов, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "Сейчас существуют более усложненные схемы обмана, двух- и даже трехэтапные. Например, мошенники звонят от имени сотового оператора, выманивают у жертвы код из sms, взламывают с помощью него личный кабинет на "Госуслугах", но это не конечная цель", - сказала Храпунова. По словам эксперта, через некоторое время этому же человеку начинает звонить "лжепомощник", он рассказывает легенду, что является представителем "Госуслуг" и заметил активность в личном кабинете жертвы, или сотрудником Росфинмониторинга и наблюдает, как от имени жертвы берут кредиты в банках. "Мошенники "второго уровня" убеждают жертву, что ее счета в опасности, для чего нужен вывод всех средств на "безопасные" счета. Активная стадия обработки жертвы начинается именно на втором этапе схемы", - добавила она. Куратор платформы "Мошеловка" рассказала еще об одной многоэтапной схеме: сначала мошенники взламывали личный кабинет на "Госуслугах" через получение кода из sms, меняли при входе пароль, а также изменяли формулировку контрольного вопроса на такой текст "Ваш аккаунт взломан, обратитесь по номеру 8-800…". "Жертва при попытке входа в аккаунт из-за смены пароля мошенниками вынуждена проходить процедуру восстановления, в результате чего попадает на страницу контрольного вопроса, прочитав искаженный мошенниками текст, не задумываясь начинает им звонить по указанному телефону", - отметила Храпунова. Как подчеркнула эксперт, второй этап обмана так же, как и в предыдущем случае, является основным и более активным. Жертву убеждают перевести все деньги на безопасные счета, взять кредиты в банках и также отправить их мошенникам.

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

https://ria.ru/20240904/kuznetsov-1970240962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алла храпунова, общество, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)