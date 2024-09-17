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Судья Матета обманом заполучил у предпринимателя около 88 миллионов рублей - РИА Новости, 17.09.2024
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13:35 17.09.2024 (обновлено: 15:48 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/moshennichestvo-1973164355.html
Судья Матета обманом заполучил у предпринимателя около 88 миллионов рублей
Судья Матета обманом заполучил у предпринимателя около 88 миллионов рублей - РИА Новости, 17.09.2024
Судья Матета обманом заполучил у предпринимателя около 88 миллионов рублей
Председатель Солнцевского суда Москвы Артем Матета подозревается в том, что получил от предпринимателя около 88 миллионов рублей, обещая ему принятие решений,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:35
2024-09-17T15:48
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московский областной суд
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель Солнцевского суда Москвы Артем Матета подозревается в том, что получил от предпринимателя около 88 миллионов рублей, обещая ему принятие решений, повлиять на которые не мог, заявил следователь на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ. ВККС во вторник разрешила СК возбудить против Матеты уголовное дело о мошенничестве и покушении на мошенничество. "За денежное вознаграждение он обещал Курко оказать содействие для отмены в Верховном суде РФ судебного решения Арбитражного суда республики Башкортостан и принятия следственными органами Челябинской области решения об прекращении уголовного дела в отношении Курко", - отметил представитель СК. По его словам, в действительности он не имел возможности повлиять на решение ВС РФ и правоохранительных органов и "решил обратить полученные денежные средства в свою пользу". Следователь отметил, что в сентябре 2020 года предприниматель Евгений Курко передал Матете, тогда еще работавшему в Мособлсуде, 24 миллиона 800 тысяч рублей, в ноябре - еще 700 тысяч евро. А в 2024 году Матета, уже будучи председателем Солнцевского райсуда, предложил ему заплатить еще 80 тысяч долларов за содействие в принятии нужного решения Арбитражным судом Московской области. Тогда Курко и обратился в правоохранительные органы и дал согласие на участие в оперативных мероприятиях. "Курко 14 июня 2024 года в городе Москве, действуя под контролем правоохранительных органов, передал Матете денежные средства в размере 100 тысяч рублей и муляж денежных купюр... В этот же день Матета был задержан сотрудниками ФСБ России, в связи с чем не смог довести хищение чужого имущества до конца по независящим от него причинам", - добавил следователь.
https://ria.ru/20240701/bastrykin-1956688667.html
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происшествия, россия, москва, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Московский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Судья Матета обманом заполучил у предпринимателя около 88 миллионов рублей

Глава Солнцевского суда Москвы Матета получил от бизнесмена 88 миллионов рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель Солнцевского суда Москвы Артем Матета подозревается в том, что получил от предпринимателя около 88 миллионов рублей, обещая ему принятие решений, повлиять на которые не мог, заявил следователь на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.
ВККС во вторник разрешила СК возбудить против Матеты уголовное дело о мошенничестве и покушении на мошенничество.
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"За денежное вознаграждение он обещал Курко оказать содействие для отмены в Верховном суде РФ судебного решения Арбитражного суда республики Башкортостан и принятия следственными органами Челябинской области решения об прекращении уголовного дела в отношении Курко", - отметил представитель СК.
По его словам, в действительности он не имел возможности повлиять на решение ВС РФ и правоохранительных органов и "решил обратить полученные денежные средства в свою пользу".
Следователь отметил, что в сентябре 2020 года предприниматель Евгений Курко передал Матете, тогда еще работавшему в Мособлсуде, 24 миллиона 800 тысяч рублей, в ноябре - еще 700 тысяч евро.
А в 2024 году Матета, уже будучи председателем Солнцевского райсуда, предложил ему заплатить еще 80 тысяч долларов за содействие в принятии нужного решения Арбитражным судом Московской области. Тогда Курко и обратился в правоохранительные органы и дал согласие на участие в оперативных мероприятиях.
"Курко 14 июня 2024 года в городе Москве, действуя под контролем правоохранительных органов, передал Матете денежные средства в размере 100 тысяч рублей и муляж денежных купюр... В этот же день Матета был задержан сотрудниками ФСБ России, в связи с чем не смог довести хищение чужого имущества до конца по независящим от него причинам", - добавил следователь.
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