https://ria.ru/20240917/moshennichestvo-1973164355.html

Судья Матета обманом заполучил у предпринимателя около 88 миллионов рублей

Судья Матета обманом заполучил у предпринимателя около 88 миллионов рублей - РИА Новости, 17.09.2024

Судья Матета обманом заполучил у предпринимателя около 88 миллионов рублей

Председатель Солнцевского суда Москвы Артем Матета подозревается в том, что получил от предпринимателя около 88 миллионов рублей, обещая ему принятие решений,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:35

2024-09-17T13:35

2024-09-17T15:48

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель Солнцевского суда Москвы Артем Матета подозревается в том, что получил от предпринимателя около 88 миллионов рублей, обещая ему принятие решений, повлиять на которые не мог, заявил следователь на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ. ВККС во вторник разрешила СК возбудить против Матеты уголовное дело о мошенничестве и покушении на мошенничество. "За денежное вознаграждение он обещал Курко оказать содействие для отмены в Верховном суде РФ судебного решения Арбитражного суда республики Башкортостан и принятия следственными органами Челябинской области решения об прекращении уголовного дела в отношении Курко", - отметил представитель СК. По его словам, в действительности он не имел возможности повлиять на решение ВС РФ и правоохранительных органов и "решил обратить полученные денежные средства в свою пользу". Следователь отметил, что в сентябре 2020 года предприниматель Евгений Курко передал Матете, тогда еще работавшему в Мособлсуде, 24 миллиона 800 тысяч рублей, в ноябре - еще 700 тысяч евро. А в 2024 году Матета, уже будучи председателем Солнцевского райсуда, предложил ему заплатить еще 80 тысяч долларов за содействие в принятии нужного решения Арбитражным судом Московской области. Тогда Курко и обратился в правоохранительные органы и дал согласие на участие в оперативных мероприятиях. "Курко 14 июня 2024 года в городе Москве, действуя под контролем правоохранительных органов, передал Матете денежные средства в размере 100 тысяч рублей и муляж денежных купюр... В этот же день Матета был задержан сотрудниками ФСБ России, в связи с чем не смог довести хищение чужого имущества до конца по независящим от него причинам", - добавил следователь.

https://ria.ru/20240701/bastrykin-1956688667.html

https://ria.ru/20240913/arest-1972555974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)