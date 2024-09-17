https://ria.ru/20240917/mosgorsud-1973100635.html
Суд рассмотрит жалобу на арест американца Татера, напавшего на полицейского
Суд рассмотрит жалобу на арест американца Татера, напавшего на полицейского - РИА Новости, 17.09.2024
Суд рассмотрит жалобу на арест американца Татера, напавшего на полицейского
Мосгорсуд 26 сентября рассмотрит жалобу на арест гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейских, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:28
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мосгорсуд 26 сентября рассмотрит жалобу на арест гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейских, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы на решение об избрании меры пресечения назначено на 26 сентября в 12.30", - сказали в суде. Ранее Тверской суд Москвы арестовал Татера до 14 октября. По данным следствия, ночью 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, пояснив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию.
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происшествия, сша, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, США, Москва, Россия, Московский городской суд
Суд рассмотрит жалобу на арест американца Татера, напавшего на полицейского
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест напавшего на полицейского американца Татера
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мосгорсуд 26 сентября рассмотрит жалобу на арест гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейских, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы на решение об избрании меры пресечения назначено на 26 сентября в 12.30", - сказали в суде.
Ранее Тверской суд Москвы
арестовал Татера до 14 октября.
По данным следствия, ночью 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ
). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского.
Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, пояснив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию.