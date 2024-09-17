https://ria.ru/20240917/mosgorsud-1973100635.html

Суд рассмотрит жалобу на арест американца Татера, напавшего на полицейского

Суд рассмотрит жалобу на арест американца Татера, напавшего на полицейского - РИА Новости, 17.09.2024

Суд рассмотрит жалобу на арест американца Татера, напавшего на полицейского

Мосгорсуд 26 сентября рассмотрит жалобу на арест гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейских, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:28

2024-09-17T08:28

2024-09-17T08:28

происшествия

сша

москва

россия

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966343672_164:194:865:589_1920x0_80_0_0_0766612b40c06f5b683ed5f0efdaa5c6.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мосгорсуд 26 сентября рассмотрит жалобу на арест гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейских, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы на решение об избрании меры пресечения назначено на 26 сентября в 12.30", - сказали в суде. Ранее Тверской суд Москвы арестовал Татера до 14 октября. По данным следствия, ночью 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, пояснив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию.

https://ria.ru/20240806/primore-1964377426.html

https://ria.ru/20240917/ssha-1973082645.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сша, москва, россия, московский городской суд