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Суд рассмотрит жалобу на арест американца Татера, напавшего на полицейского - РИА Новости, 17.09.2024
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08:28 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/mosgorsud-1973100635.html
Суд рассмотрит жалобу на арест американца Татера, напавшего на полицейского
Суд рассмотрит жалобу на арест американца Татера, напавшего на полицейского - РИА Новости, 17.09.2024
Суд рассмотрит жалобу на арест американца Татера, напавшего на полицейского
Мосгорсуд 26 сентября рассмотрит жалобу на арест гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейских, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:28
2024-09-17T08:28
происшествия
сша
москва
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мосгорсуд 26 сентября рассмотрит жалобу на арест гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейских, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы на решение об избрании меры пресечения назначено на 26 сентября в 12.30", - сказали в суде. Ранее Тверской суд Москвы арестовал Татера до 14 октября. По данным следствия, ночью 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, пояснив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию.
https://ria.ru/20240806/primore-1964377426.html
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сша
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происшествия, сша, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, США, Москва, Россия, Московский городской суд
Суд рассмотрит жалобу на арест американца Татера, напавшего на полицейского

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест напавшего на полицейского американца Татера

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыГражданин США Джозеф Татер в Мещанском районном суде Москвы
Гражданин США Джозеф Татер в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Гражданин США Джозеф Татер в Мещанском районном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мосгорсуд 26 сентября рассмотрит жалобу на арест гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейских, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы на решение об избрании меры пресечения назначено на 26 сентября в 12.30", - сказали в суде.
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В Приморье мигранты напали на полицейских при попытке сбежать из изолятора
6 августа, 12:42
Ранее Тверской суд Москвы арестовал Татера до 14 октября.
По данным следствия, ночью 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского.
Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, пояснив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию.
Автомобиль полиции города Раунд-Рок в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В США арестовали россиянина по обвинению в экспорте микроэлектроники
Вчера, 00:31
 
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