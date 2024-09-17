https://ria.ru/20240917/mordoviya-1973211731.html

Жительницу Мордовии, устроившую фейерверк в банке, оштрафовали

Жительницу Мордовии, устроившую фейерверк в банке, оштрафовали - РИА Новости, 17.09.2024

Жительницу Мордовии, устроившую фейерверк в банке, оштрафовали

Жительница Мордовии, которая по указанию мошенников ради списания кредитов запустила в банке и в магазине пиротехнику, оштрафована на 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:28

2024-09-17T16:28

2024-09-17T16:28

происшествия

саранск

республика мордовия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Жительница Мордовии, которая по указанию мошенников ради списания кредитов запустила в банке и в магазине пиротехнику, оштрафована на 100 тысяч рублей, сообщает МВД республики в Telegram-канале. Днем 6 июня 2023 года в полицию поступило сообщение из банка, расположенного в Октябрьском районе Саранска, о запуске в помещении пиротехники неизвестной женщиной. Позже аналогичное сообщение поступило из магазина в этом же районе. При просмотре записей с камер полицейские установили подозреваемую, ею оказалась 33-летняя жительница села Дубенки. В полиции женщина рассказала, что действовала по инструкциям неизвестного мужчины. Сначала она перевела на "безопасный счет" взятые в банке по его указанию 200 тысяч рублей. Затем поверила мошеннику, который сообщил, что для аннулирования оформленных кредитов ей необходимо купить в магазине пиротехнику, зайти в ближайший банк и сетевой магазин и поджечь петарды. Все свои действия она демонстрировала по видеосвязи через мессенджер мужчине, связь с которым прервалась после выполнения всех его указаний. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. "Вину женщина признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении регионального ведомства.

https://ria.ru/20240905/zelenka-1970851247.html

саранск

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происшествия, саранск, республика мордовия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)