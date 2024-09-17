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Страны Веймарского треугольника сообщили о планах поддержки Молдавии - РИА Новости, 17.09.2024
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20:07 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/moldaviya-1973269202.html
Страны Веймарского треугольника сообщили о планах поддержки Молдавии
Страны Веймарского треугольника сообщили о планах поддержки Молдавии - РИА Новости, 17.09.2024
Страны Веймарского треугольника сообщили о планах поддержки Молдавии
Главы МИД Веймарского треугольника - Германии, Франции и Польши, заявили о намерении продолжать военную поддержку Молдавии и указали на необходимость... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:07
2024-09-17T20:07
в мире
молдавия
германия
франция
илан шор
игорь додон
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ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Главы МИД Веймарского треугольника - Германии, Франции и Польши, заявили о намерении продолжать военную поддержку Молдавии и указали на необходимость перевооружения её армии, следует из совместного коммюнике трех стран. "Мы признаем, что вооруженные силы Молдавии и другие соответствующие службы нуждаются в необходимом оборудовании и расширенных возможностях для защиты территории Молдавии. Мы продолжим нашу помощь в сотрудничестве в области безопасности и обороны как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского фонда мира", - говорится в тексте. Главы МИД отметили, что "членство в ЕС – лучший способ для Молдовы стать современной, развитой и безопасной страной". "Мы поздравляем Молдавию с началом переговоров о вступлении в ЕС... Мы приветствуем уже достигнутый прогресс и призываем Молдавию продолжать идти по этому пути. С этой целью мы продолжим оказывать нашу помощь, чтобы гарантировать уважение фундаментальных ценностей ЕС, таких как права человека, демократия и верховенство закона", - следует из заявления. Встреча глав МИД трех стран прошла во вторник в Кишиневе. 20 октября состоятся очередные выборы президента Молдавии - в один день с референдумом о вступлении в ЕС. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20240903/moldaviya-1970268620.html
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в мире, молдавия, германия, франция, илан шор, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Германия, Франция, Илан Шор, Игорь Додон, Евросоюз
Страны Веймарского треугольника сообщили о планах поддержки Молдавии

Париж, Берлин и Варшава намерены усилить военную поддержку Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкКишинев, Молдавия
Кишинев, Молдавия - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Кишинев, Молдавия. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Главы МИД Веймарского треугольника - Германии, Франции и Польши, заявили о намерении продолжать военную поддержку Молдавии и указали на необходимость перевооружения её армии, следует из совместного коммюнике трех стран.
"Мы признаем, что вооруженные силы Молдавии и другие соответствующие службы нуждаются в необходимом оборудовании и расширенных возможностях для защиты территории Молдавии. Мы продолжим нашу помощь в сотрудничестве в области безопасности и обороны как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского фонда мира", - говорится в тексте.
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Главы МИД отметили, что "членство в ЕС – лучший способ для Молдовы стать современной, развитой и безопасной страной".
"Мы поздравляем Молдавию с началом переговоров о вступлении в ЕС... Мы приветствуем уже достигнутый прогресс и призываем Молдавию продолжать идти по этому пути. С этой целью мы продолжим оказывать нашу помощь, чтобы гарантировать уважение фундаментальных ценностей ЕС, таких как права человека, демократия и верховенство закона", - следует из заявления.
Встреча глав МИД трех стран прошла во вторник в Кишиневе. 20 октября состоятся очередные выборы президента Молдавии - в один день с референдумом о вступлении в ЕС.
На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
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