Страны Веймарского треугольника сообщили о планах поддержки Молдавии
Париж, Берлин и Варшава намерены усилить военную поддержку Молдавии
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Кишинев, Молдавия. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Главы МИД Веймарского треугольника - Германии, Франции и Польши, заявили о намерении продолжать военную поддержку Молдавии и указали на необходимость перевооружения её армии, следует из совместного коммюнике трех стран.
"Мы признаем, что вооруженные силы Молдавии и другие соответствующие службы нуждаются в необходимом оборудовании и расширенных возможностях для защиты территории Молдавии. Мы продолжим нашу помощь в сотрудничестве в области безопасности и обороны как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского фонда мира", - говорится в тексте.
Главы МИД отметили, что "членство в ЕС – лучший способ для Молдовы стать современной, развитой и безопасной страной".
"Мы поздравляем Молдавию с началом переговоров о вступлении в ЕС... Мы приветствуем уже достигнутый прогресс и призываем Молдавию продолжать идти по этому пути. С этой целью мы продолжим оказывать нашу помощь, чтобы гарантировать уважение фундаментальных ценностей ЕС, таких как права человека, демократия и верховенство закона", - следует из заявления.
Встреча глав МИД трех стран прошла во вторник в Кишиневе. 20 октября состоятся очередные выборы президента Молдавии - в один день с референдумом о вступлении в ЕС.
На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.