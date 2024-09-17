https://ria.ru/20240917/moldaviya-1973269202.html

Страны Веймарского треугольника сообщили о планах поддержки Молдавии

Страны Веймарского треугольника сообщили о планах поддержки Молдавии - РИА Новости, 17.09.2024

Страны Веймарского треугольника сообщили о планах поддержки Молдавии

Главы МИД Веймарского треугольника - Германии, Франции и Польши, заявили о намерении продолжать военную поддержку Молдавии и указали на необходимость... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:07

2024-09-17T20:07

2024-09-17T20:07

в мире

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игорь додон

евросоюз

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ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Главы МИД Веймарского треугольника - Германии, Франции и Польши, заявили о намерении продолжать военную поддержку Молдавии и указали на необходимость перевооружения её армии, следует из совместного коммюнике трех стран. "Мы признаем, что вооруженные силы Молдавии и другие соответствующие службы нуждаются в необходимом оборудовании и расширенных возможностях для защиты территории Молдавии. Мы продолжим нашу помощь в сотрудничестве в области безопасности и обороны как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского фонда мира", - говорится в тексте. Главы МИД отметили, что "членство в ЕС – лучший способ для Молдовы стать современной, развитой и безопасной страной". "Мы поздравляем Молдавию с началом переговоров о вступлении в ЕС... Мы приветствуем уже достигнутый прогресс и призываем Молдавию продолжать идти по этому пути. С этой целью мы продолжим оказывать нашу помощь, чтобы гарантировать уважение фундаментальных ценностей ЕС, таких как права человека, демократия и верховенство закона", - следует из заявления. Встреча глав МИД трех стран прошла во вторник в Кишиневе. 20 октября состоятся очередные выборы президента Молдавии - в один день с референдумом о вступлении в ЕС. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20240903/moldaviya-1970268620.html

https://ria.ru/20240915/moldavija-1972817858.html

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в мире, молдавия, германия, франция, илан шор, игорь додон, евросоюз