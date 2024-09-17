https://ria.ru/20240917/moldavija-1973128895.html

Полиция Молдавии проверяет фермеров, вышедших на протест, сообщил активист

Полиция Молдавии проверяет фермеров, вышедших на протест, сообщил активист - РИА Новости, 17.09.2024

Полиция Молдавии проверяет фермеров, вышедших на протест, сообщил активист

Полиция в Молдавии начала проверки фермеров, вышедших на акции протеста в районах республики, сообщил в соцсетях гражданский активист Василий Костюк, лидер... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:23

2024-09-17T11:23

2024-09-17T11:26

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молдавия

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майя санду

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КИШИНЕВ, 17 сен – РИА Новости. Полиция в Молдавии начала проверки фермеров, вышедших на акции протеста в районах республики, сообщил в соцсетях гражданский активист Василий Костюк, лидер правой оппозиционной партии "Демократия дома". Ранее молдавские фермеры анонсировали акции протеста на 16-17 сентября, пообещав вывести более 100 единиц сельхозтехники на трассы Кишинев - Кагул и Кагул - Джурджулешты на юге страны. В понедельник аграрии перенесли акцию на вторник из-за непогоды — ливни затопили населенные пункты и дороги. Костюк опубликовал в Facebook* видеокадры, на которых полицейские составляют протоколы. "Полицейские объявляют фермерам, что их документы на транспорт недействительны. Вот под таким предлогом людей останавливают, их имена вносят в какие-то списки. Такая у нас евроинтеграция и свобода выражения мнения в стиле Майи Санду (президент республики)", — прокомментировал видео Костюк. Молдавские фермеры требуют введения чрезвычайного положения в сельском хозяйстве на национальном уровне. Однако правительство предложило выделить 5,7 миллиона долларов и предоставить отсрочку по кредитам на шесть месяцев. Спикер парламента Игорь Гросу напомнил журналистам в Кишиневе, что в пятницу был принят закон об отсрочке платежей для фермеров, чьи земли пострадали более чем на 50%, голосами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и оппозиции. Закон не распространяется на фермеров в состоянии банкротства. Фермеры должны уведомить кредиторов о приостановке платежей минимум на шесть месяцев, а кредиторы должны рассмотреть заявления в течение 30 дней. Несмотря на принятые меры, фермеры считают поддержку недостаточной и выражают недовольство.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931446960.html

https://ria.ru/20240905/moldavia-1970913388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, кагул, майя санду, игорь гросу