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Полиция Молдавии проверяет фермеров, вышедших на протест, сообщил активист - РИА Новости, 17.09.2024
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11:23 17.09.2024 (обновлено: 11:26 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/moldavija-1973128895.html
Полиция Молдавии проверяет фермеров, вышедших на протест, сообщил активист
Полиция Молдавии проверяет фермеров, вышедших на протест, сообщил активист - РИА Новости, 17.09.2024
Полиция Молдавии проверяет фермеров, вышедших на протест, сообщил активист
Полиция в Молдавии начала проверки фермеров, вышедших на акции протеста в районах республики, сообщил в соцсетях гражданский активист Василий Костюк, лидер... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:23
2024-09-17T11:26
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КИШИНЕВ, 17 сен – РИА Новости. Полиция в Молдавии начала проверки фермеров, вышедших на акции протеста в районах республики, сообщил в соцсетях гражданский активист Василий Костюк, лидер правой оппозиционной партии "Демократия дома". Ранее молдавские фермеры анонсировали акции протеста на 16-17 сентября, пообещав вывести более 100 единиц сельхозтехники на трассы Кишинев - Кагул и Кагул - Джурджулешты на юге страны. В понедельник аграрии перенесли акцию на вторник из-за непогоды — ливни затопили населенные пункты и дороги. Костюк опубликовал в Facebook* видеокадры, на которых полицейские составляют протоколы. "Полицейские объявляют фермерам, что их документы на транспорт недействительны. Вот под таким предлогом людей останавливают, их имена вносят в какие-то списки. Такая у нас евроинтеграция и свобода выражения мнения в стиле Майи Санду (президент республики)", — прокомментировал видео Костюк. Молдавские фермеры требуют введения чрезвычайного положения в сельском хозяйстве на национальном уровне. Однако правительство предложило выделить 5,7 миллиона долларов и предоставить отсрочку по кредитам на шесть месяцев. Спикер парламента Игорь Гросу напомнил журналистам в Кишиневе, что в пятницу был принят закон об отсрочке платежей для фермеров, чьи земли пострадали более чем на 50%, голосами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и оппозиции. Закон не распространяется на фермеров в состоянии банкротства. Фермеры должны уведомить кредиторов о приостановке платежей минимум на шесть месяцев, а кредиторы должны рассмотреть заявления в течение 30 дней. Несмотря на принятые меры, фермеры считают поддержку недостаточной и выражают недовольство.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931446960.html
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в мире, кишинев, молдавия, кагул, майя санду, игорь гросу
В мире, Кишинев, Молдавия, Кагул, Майя Санду, Игорь Гросу
Полиция Молдавии проверяет фермеров, вышедших на протест, сообщил активист

Активист: направляющихся на протест фермеров в Молдавии останавливает полиция

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 сен – РИА Новости. Полиция в Молдавии начала проверки фермеров, вышедших на акции протеста в районах республики, сообщил в соцсетях гражданский активист Василий Костюк, лидер правой оппозиционной партии "Демократия дома".
Ранее молдавские фермеры анонсировали акции протеста на 16-17 сентября, пообещав вывести более 100 единиц сельхозтехники на трассы Кишинев - Кагул и Кагул - Джурджулешты на юге страны. В понедельник аграрии перенесли акцию на вторник из-за непогоды — ливни затопили населенные пункты и дороги.
Молдавские фермеры из ассоциации Сила фермеров проводят акцию протеста - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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Костюк опубликовал в Facebook* видеокадры, на которых полицейские составляют протоколы.
«
"Полицейские объявляют фермерам, что их документы на транспорт недействительны. Вот под таким предлогом людей останавливают, их имена вносят в какие-то списки. Такая у нас евроинтеграция и свобода выражения мнения в стиле Майи Санду (президент республики)", — прокомментировал видео Костюк.
Молдавские фермеры требуют введения чрезвычайного положения в сельском хозяйстве на национальном уровне. Однако правительство предложило выделить 5,7 миллиона долларов и предоставить отсрочку по кредитам на шесть месяцев.
Спикер парламента Игорь Гросу напомнил журналистам в Кишиневе, что в пятницу был принят закон об отсрочке платежей для фермеров, чьи земли пострадали более чем на 50%, голосами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и оппозиции. Закон не распространяется на фермеров в состоянии банкротства. Фермеры должны уведомить кредиторов о приостановке платежей минимум на шесть месяцев, а кредиторы должны рассмотреть заявления в течение 30 дней. Несмотря на принятые меры, фермеры считают поддержку недостаточной и выражают недовольство.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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