Полиция Молдавии проверяет фермеров, вышедших на протест, сообщил активист
Активист: направляющихся на протест фермеров в Молдавии останавливает полиция
© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 сен – РИА Новости. Полиция в Молдавии начала проверки фермеров, вышедших на акции протеста в районах республики, сообщил в соцсетях гражданский активист Василий Костюк, лидер правой оппозиционной партии "Демократия дома".
Костюк опубликовал в Facebook* видеокадры, на которых полицейские составляют протоколы.
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"Полицейские объявляют фермерам, что их документы на транспорт недействительны. Вот под таким предлогом людей останавливают, их имена вносят в какие-то списки. Такая у нас евроинтеграция и свобода выражения мнения в стиле Майи Санду (президент республики)", — прокомментировал видео Костюк.
Молдавские фермеры требуют введения чрезвычайного положения в сельском хозяйстве на национальном уровне. Однако правительство предложило выделить 5,7 миллиона долларов и предоставить отсрочку по кредитам на шесть месяцев.
Спикер парламента Игорь Гросу напомнил журналистам в Кишиневе, что в пятницу был принят закон об отсрочке платежей для фермеров, чьи земли пострадали более чем на 50%, голосами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и оппозиции. Закон не распространяется на фермеров в состоянии банкротства. Фермеры должны уведомить кредиторов о приостановке платежей минимум на шесть месяцев, а кредиторы должны рассмотреть заявления в течение 30 дней. Несмотря на принятые меры, фермеры считают поддержку недостаточной и выражают недовольство.
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