https://ria.ru/20240917/mishustin-1973197062.html

Мишустин призвал оперативно отслеживать изменения в российской экономике

Мишустин призвал оперативно отслеживать изменения в российской экономике - РИА Новости, 17.09.2024

Мишустин призвал оперативно отслеживать изменения в российской экономике

Надо оперативно отслеживать любые изменения в российской экономике с точки зрения статистических данных, это важно в условиях санкционного давления, заявил... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:27

2024-09-17T15:27

2024-09-17T15:43

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Надо оперативно отслеживать любые изменения в российской экономике с точки зрения статистических данных, это важно в условиях санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава российского правительства провел стратегическую сессию по направлению "Развитие государственной статистики". "Наша главная задача - обеспечивать объективность и своевременность статистики. Необходимо максимально оперативно отслеживать любые изменения в экономике и незамедлительно реагировать на изменения обстоятельств. Особенно - в условиях беспрецедентного санкционного давления", - отметил премьер.

https://ria.ru/20240917/torgovlya-1973090483.html

россия

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экономика, россия, михаил мишустин