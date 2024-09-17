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Мишустин призвал оперативно отслеживать изменения в российской экономике - РИА Новости, 17.09.2024
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15:27 17.09.2024 (обновлено: 15:43 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/mishustin-1973197062.html
Мишустин призвал оперативно отслеживать изменения в российской экономике
Мишустин призвал оперативно отслеживать изменения в российской экономике - РИА Новости, 17.09.2024
Мишустин призвал оперативно отслеживать изменения в российской экономике
Надо оперативно отслеживать любые изменения в российской экономике с точки зрения статистических данных, это важно в условиях санкционного давления, заявил... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:27
2024-09-17T15:43
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Надо оперативно отслеживать любые изменения в российской экономике с точки зрения статистических данных, это важно в условиях санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава российского правительства провел стратегическую сессию по направлению "Развитие государственной статистики". "Наша главная задача - обеспечивать объективность и своевременность статистики. Необходимо максимально оперативно отслеживать любые изменения в экономике и незамедлительно реагировать на изменения обстоятельств. Особенно - в условиях беспрецедентного санкционного давления", - отметил премьер.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал оперативно отслеживать изменения в российской экономике

Мишустин призвал отслеживать изменения в экономике РФ в условиях санкций

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в Координационном центре правительства РФ стратегическую сессию по направлению "Развитие государственной статистики". 17 сентября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в Координационном центре правительства РФ стратегическую сессию по направлению Развитие государственной статистики. 17 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в Координационном центре правительства РФ стратегическую сессию по направлению "Развитие государственной статистики". 17 сентября 2024
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Надо оперативно отслеживать любые изменения в российской экономике с точки зрения статистических данных, это важно в условиях санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства провел стратегическую сессию по направлению "Развитие государственной статистики".
"Наша главная задача - обеспечивать объективность и своевременность статистики. Необходимо максимально оперативно отслеживать любые изменения в экономике и незамедлительно реагировать на изменения обстоятельств. Особенно - в условиях беспрецедентного санкционного давления", - отметил премьер.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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