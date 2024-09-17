https://ria.ru/20240917/mishustin-1973196000.html

Мишустин сообщил о подготовке стратегии развития Росстата

Мишустин сообщил о подготовке стратегии развития Росстата - РИА Новости, 17.09.2024

Мишустин сообщил о подготовке стратегии развития Росстата

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подготовке стратегии развития Росстата и системы госстатистики до 2030 года. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:23

2024-09-17T15:23

2024-09-17T15:44

технологии

россия

михаил мишустин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подготовке стратегии развития Росстата и системы госстатистики до 2030 года. "Проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики на следующие 6 лет подготовлен. И необходимо как можно быстрее приступить к реализации всех намеченных мероприятий", - сказал Мишустин, выступая на стратегической сессия "Развитие государственной статистики". Премьер отметил, что с 2023 года поэтапно внедряется статистическая платформа на основе единой методологии и цифровой инфраструктуры. "Надо быстрее заканчивать разработку всех ее ключевых компонентов и обеспечивать их бесперебойным функционированием", - подчеркнул Мишустин. По его словам, особое внимание уделяется системам анализа информации на базе искусственного интеллекта, с помощью которых можно получать не только более точные сведения, но и анализировать их в режиме реального времени, что дает возможность быстро принимать решения.

https://ria.ru/20240914/mishustin--1972744073.html

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технологии, россия, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат)