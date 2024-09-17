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Мишустин сообщил о подготовке стратегии развития Росстата - РИА Новости, 17.09.2024
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15:23 17.09.2024 (обновлено: 15:44 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/mishustin-1973196000.html
Мишустин сообщил о подготовке стратегии развития Росстата
Мишустин сообщил о подготовке стратегии развития Росстата - РИА Новости, 17.09.2024
Мишустин сообщил о подготовке стратегии развития Росстата
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подготовке стратегии развития Росстата и системы госстатистики до 2030 года. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:23
2024-09-17T15:44
технологии
россия
михаил мишустин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подготовке стратегии развития Росстата и системы госстатистики до 2030 года. "Проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики на следующие 6 лет подготовлен. И необходимо как можно быстрее приступить к реализации всех намеченных мероприятий", - сказал Мишустин, выступая на стратегической сессия "Развитие государственной статистики". Премьер отметил, что с 2023 года поэтапно внедряется статистическая платформа на основе единой методологии и цифровой инфраструктуры. "Надо быстрее заканчивать разработку всех ее ключевых компонентов и обеспечивать их бесперебойным функционированием", - подчеркнул Мишустин. По его словам, особое внимание уделяется системам анализа информации на базе искусственного интеллекта, с помощью которых можно получать не только более точные сведения, но и анализировать их в режиме реального времени, что дает возможность быстро принимать решения.
https://ria.ru/20240914/mishustin--1972744073.html
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технологии, россия, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Мишустин сообщил о подготовке стратегии развития Росстата

Мишустин сообщил о подготовке стратегии развития Росстата до 2030 года

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в Координационном центре правительства РФ стратегическую сессию по направлению "Развитие государственной статистики". 17 сентября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в Координационном центре правительства РФ стратегическую сессию по направлению Развитие государственной статистики. 17 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в Координационном центре правительства РФ стратегическую сессию по направлению "Развитие государственной статистики". 17 сентября 2024
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подготовке стратегии развития Росстата и системы госстатистики до 2030 года.
"Проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики на следующие 6 лет подготовлен. И необходимо как можно быстрее приступить к реализации всех намеченных мероприятий", - сказал Мишустин, выступая на стратегической сессия "Развитие государственной статистики".
Премьер отметил, что с 2023 года поэтапно внедряется статистическая платформа на основе единой методологии и цифровой инфраструктуры.
"Надо быстрее заканчивать разработку всех ее ключевых компонентов и обеспечивать их бесперебойным функционированием", - подчеркнул Мишустин.
По его словам, особое внимание уделяется системам анализа информации на базе искусственного интеллекта, с помощью которых можно получать не только более точные сведения, но и анализировать их в режиме реального времени, что дает возможность быстро принимать решения.
Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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14 сентября, 20:08
 
ТехнологииРоссияМихаил МишустинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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