https://ria.ru/20240917/minoborony-1973224347.html
ВС России поразили позиции расчета БПЛА в Курской области
ВС России поразили позиции расчета БПЛА в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
ВС России поразили позиции расчета БПЛА в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры поражения позиции украинского расчета БПЛА в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:20
2024-09-17T17:20
2024-09-17T17:20
специальная военная операция на украине
курская область
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения позиции украинского расчета БПЛА в приграничном районе Курской области. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника вскрыли деятельность расчета БПЛА ВСУ в лесополосе, который вел аэроразведку и атаковал FPV-дронами приграничные районы", - говорится в сообщении. По данным ведомства, после анализа полученных разведывательных данных было принято решение об огневом воздействии по позиции украинских войск. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, видны попадания и взрывы на позиции и точке запуска беспилотников ВСУ.
https://ria.ru/20240917/minoborony-1973194037.html
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Уничтожение расчета БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения позиции расчета БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника вскрыли деятельность расчета БПЛА ВСУ в лесополосе, который вел аэроразведку и атаковал FPV-дронами приграничные районы.
2024-09-17T17:20
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили позиции расчета БПЛА в Курской области
Минобороны показало кадры поражения позиции расчета БПЛА ВСУ в Курской области