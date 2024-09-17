https://ria.ru/20240917/minoborony-1973224347.html

ВС России поразили позиции расчета БПЛА в Курской области

ВС России поразили позиции расчета БПЛА в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024

ВС России поразили позиции расчета БПЛА в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры поражения позиции украинского расчета БПЛА в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:20

2024-09-17T17:20

2024-09-17T17:20

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения позиции украинского расчета БПЛА в приграничном районе Курской области. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника вскрыли деятельность расчета БПЛА ВСУ в лесополосе, который вел аэроразведку и атаковал FPV-дронами приграничные районы", - говорится в сообщении. По данным ведомства, после анализа полученных разведывательных данных было принято решение об огневом воздействии по позиции украинских войск. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, видны попадания и взрывы на позиции и точке запуска беспилотников ВСУ.

https://ria.ru/20240917/minoborony-1973194037.html

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Уничтожение расчета БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения позиции расчета БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника вскрыли деятельность расчета БПЛА ВСУ в лесополосе, который вел аэроразведку и атаковал FPV-дронами приграничные районы. 2024-09-17T17:20 true PT0M26S

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)