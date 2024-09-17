https://ria.ru/20240917/minoborony-1973203115.html

У сотрудника Минобороны Франции украли флешку с конфиденциальными данными

У сотрудника Минобороны Франции украли флешку с конфиденциальными данными - РИА Новости, 17.09.2024

У сотрудника Минобороны Франции украли флешку с конфиденциальными данными

Неизвестные украли у сотрудника минобороны Франции, задействованного в сфере логистики, USB-накопитель с конфиденциальными данными, сообщает во вторник газета... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:05

2024-09-17T16:05

2024-09-17T16:05

в мире

франция

себастьян лекорню

происшествия

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ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Неизвестные украли у сотрудника минобороны Франции, задействованного в сфере логистики, USB-накопитель с конфиденциальными данными, сообщает во вторник газета Journal du Dimanche. "Логист из министерства обороны стал жертвой кражи с проникновением в его парижский дом, в ходе которой была похищена USB-флешка с конфиденциальной информацией", - пишет издание со ссылкой на источники в полиции. Уточняется, что на украденном флеш-накопителе были служебные сведения, а также компьютерный ключ, позволяющий сотруднику работать удаленно на министерство. По информации газеты, инцидент произошел в понедельник примерно в 15.00 по местному времени (16.00 мск). Уходя из своего дома в коммуне Ле-Кремлен-Бисетр сотрудник ведомства забыл запереть входную дверь, а при возвращении обнаружил, что его дом "полностью обыскали". Пострадавший незамедлительно обратился в полицию, после чего на место прибыли правоохранители для сбора улик. Мотивы грабителей, равно как и характер скомпрометированной информации, неизвестны, отмечается в статье. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 25 июня заявил, выступая в Сенате перед комитетом по расследованию иностранного вмешательства, что за последние годы участились случаи попыток краж и взломов, направленных против предприятий, связанных с оборонным ведомством.

https://ria.ru/20240912/mvd-1972313508.html

https://ria.ru/20240816/parizh-1966566134.html

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в мире, франция, себастьян лекорню, происшествия