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ВС России уничтожили FPV-дронами две бронемашины ВСУ в Курской области
ВС России уничтожили FPV-дронами две бронемашины ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
ВС России уничтожили FPV-дронами две бронемашины ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами двух бронемашин ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:17
2024-09-17T15:17
2024-09-17T15:17
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами двух бронемашин ВСУ в приграничном районе Курской области. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" было выявлено движение боевых бронированных машин боевиков ВСУ к пункту временной дислокации подразделения противника в приграничном районе Курской области. Обнаруженные цели были оперативно уничтожены с применением FPV-дронов, что было подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в сообщении.
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Уничтожение дронами двух боевых машин ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами двух боевых бронированных машин ВСУ в приграничном районе Курской области Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» было выявлено движение боевых бронированных машин боевиков ВСУ к пункту временной дислокации подразделения противника в приграничном районе Курской области.
2024-09-17T15:17
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили FPV-дронами две бронемашины ВСУ в Курской области
Минобороны показало уничтожение FPV-дронами бронемашин ВСУ в Курской области