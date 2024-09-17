https://ria.ru/20240917/minoborony-1973194037.html

ВС России уничтожили FPV-дронами две бронемашины ВСУ в Курской области

ВС России уничтожили FPV-дронами две бронемашины ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024

ВС России уничтожили FPV-дронами две бронемашины ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами двух бронемашин ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:17

2024-09-17T15:17

2024-09-17T15:17

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами двух бронемашин ВСУ в приграничном районе Курской области. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" было выявлено движение боевых бронированных машин боевиков ВСУ к пункту временной дислокации подразделения противника в приграничном районе Курской области. Обнаруженные цели были оперативно уничтожены с применением FPV-дронов, что было подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в сообщении.

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Уничтожение дронами двух боевых машин ВСУ в приграничном районе Курской области Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами двух боевых бронированных машин ВСУ в приграничном районе Курской области Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» было выявлено движение боевых бронированных машин боевиков ВСУ к пункту временной дислокации подразделения противника в приграничном районе Курской области. 2024-09-17T15:17 true PT0M25S

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)