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ВС России нанесли поражение ВСУ у 19 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/minoborony-1973177704.html
ВС России нанесли поражение ВСУ у 19 населенных пунктов Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ у 19 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ у 19 населенных пунктов Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 19 населенных пунктов Курской области, в том числе у Дарьино, Мирного, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки, РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:15
2024-09-17T14:15
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 19 населенных пунктов Курской области, в том числе у Дарьино, Мирного, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки, Русского Поречного и Толстого Луга, сообщило Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дарьино, Косица, Куриловка, Кругленькое, Зазулевка, Любимовка, Мирный, Махновка, Михайловка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Правда, Плехово, Русское Поречное и Толстый Луг", - говорится в сообщении.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли поражение ВСУ у 19 населенных пунктов Курской области

Авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 19 населенных пунктов Курской области, в том числе у Дарьино, Мирного, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки, Русского Поречного и Толстого Луга, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дарьино, Косица, Куриловка, Кругленькое, Зазулевка, Любимовка, Мирный, Махновка, Михайловка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Правда, Плехово, Русское Поречное и Толстый Луг", - говорится в сообщении.
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области
Вчера, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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