https://ria.ru/20240917/minoborony-1973177704.html

ВС России нанесли поражение ВСУ у 19 населенных пунктов Курской области

ВС России нанесли поражение ВСУ у 19 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 17.09.2024

ВС России нанесли поражение ВСУ у 19 населенных пунктов Курской области

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 19 населенных пунктов Курской области, в том числе у Дарьино, Мирного, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки, РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:15

2024-09-17T14:15

2024-09-17T14:15

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 19 населенных пунктов Курской области, в том числе у Дарьино, Мирного, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки, Русского Поречного и Толстого Луга, сообщило Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дарьино, Косица, Куриловка, Кругленькое, Зазулевка, Любимовка, Мирный, Махновка, Михайловка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Правда, Плехово, Русское Поречное и Толстый Луг", - говорится в сообщении.

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)