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В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 17.09.2024 (обновлено: 14:38 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/minoborony-1973176620.html
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 14,2 тысячи военнослужащих, 119 танков, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:11
2024-09-17T14:38
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 14,2 тысячи военнослужащих, 119 танков, сообщило во вторник Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14200 военнослужащих, 119 танков, 45 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортер, 743 боевые бронированные машины, 445 автомобилей, 103 артиллерийских орудия, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, США
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области

Минобороны: с момента атаки на Курскую область ВСУ потеряли 14,2 тысячи военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 14,2 тысячи военнослужащих, 119 танков, сообщило во вторник Минобороны РФ.
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"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14200 военнослужащих, 119 танков, 45 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортер, 743 боевые бронированные машины, 445 автомобилей, 103 артиллерийских орудия, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаСША
 
 
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