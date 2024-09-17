https://ria.ru/20240917/minoborony-1973176620.html

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 14,2 тысячи военнослужащих, 119 танков, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:11

2024-09-17T14:11

2024-09-17T14:38

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 14,2 тысячи военнослужащих, 119 танков, сообщило во вторник Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14200 военнослужащих, 119 танков, 45 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортер, 743 боевые бронированные машины, 445 автомобилей, 103 артиллерийских орудия, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, сша