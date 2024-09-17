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Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ в ДНР - РИА Новости, 17.09.2024
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12:13 17.09.2024 (обновлено: 15:55 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/minoborony-1973140377.html
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ в ДНР
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ в ДНР - РИА Новости, 17.09.2024
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и две боевые бронированные... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:13
2024-09-17T15:55
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и две боевые бронированные машины, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 59-й, 148-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 118-й, 119-й бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Нелеповка, Димитров, Курахово, Цукурино, Михайловка, Гродовка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики."Отражены восемь контратак штурмовых групп 150-й механизированной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ в ДНР

Минобороны: ВСУ потеряли до 475 военных в зоне ответственности "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и две боевые бронированные машины, сообщило во вторник Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 59-й, 148-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 118-й, 119-й бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Нелеповка, Димитров, Курахово, Цукурино, Михайловка, Гродовка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики.
"Отражены восемь контратак штурмовых групп 150-й механизированной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2024
Вчера, 15:53
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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