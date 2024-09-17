https://ria.ru/20240917/minoborony-1973140377.html

Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ в ДНР

Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ в ДНР - РИА Новости, 17.09.2024

Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и две боевые бронированные... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:13

2024-09-17T12:13

2024-09-17T15:55

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 475 военнослужащих и две боевые бронированные машины, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 59-й, 148-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 118-й, 119-й бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Нелеповка, Димитров, Курахово, Цукурино, Михайловка, Гродовка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики."Отражены восемь контратак штурмовых групп 150-й механизированной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240917/spetsoperatsiya-1973109210.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)