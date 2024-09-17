https://ria.ru/20240917/minoborony-1973139860.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 17.09.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 685 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:10

2024-09-17T12:10

2024-09-17T15:55

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 685 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 93-й механизированных, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Ступочки, Верхнекаменское, Острое, Дылеевка, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 685 военнослужащих, танк, семь автомобилей и 105-мм орудие М119 производства США.

https://ria.ru/20240917/spetsoperatsiya-1973109210.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика