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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 17.09.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 685 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:10
2024-09-17T12:10
2024-09-17T15:55
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 685 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 93-й механизированных, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Ступочки, Верхнекаменское, Острое, Дылеевка, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 685 военнослужащих, танк, семь автомобилей и 105-мм орудие М119 производства США.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ потеряли до 685 военных и танк в зоне ответственности "Юга"