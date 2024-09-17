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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.09.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в результате действий группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:12
2024-09-17T12:12
2024-09-17T15:55
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в результате действий группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 113-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Верхняя Писаревка Харьковской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Минобороны: ВСУ потеряли до 85 военных в районах Волчанска и Верхней Писаревки