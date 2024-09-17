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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 17.09.2024 (обновлено: 15:55 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/minoborony-1973139758.html
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.09.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в результате действий группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:12
2024-09-17T15:55
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в результате действий группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 113-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Верхняя Писаревка Харьковской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240917/spetsoperatsiya-1973109210.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВСУ потеряли до 85 военных в районах Волчанска и Верхней Писаревки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в результате действий группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 113-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Верхняя Писаревка Харьковской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2024
Вчера, 15:53
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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