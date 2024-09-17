https://ria.ru/20240917/mi-28nm--1973091522.html

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 17.09.2024

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в курском приграничье

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28Н нанес удар в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T05:07

2024-09-17T05:07

2024-09-17T12:44

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

ми-28нм

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28Н нанес удар в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, добавили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,8 тысячи военных, 115 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240912/mi-28nm-1972204645.html

https://ria.ru/20240905/vertolet-1970680235.html

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курская область

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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, ми-28нм