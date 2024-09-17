https://ria.ru/20240917/marokko-1973182329.html
В Марокко задержали сторонников ИГ* по подозрению в подготовке терактов
В Марокко задержали сторонников ИГ* по подозрению в подготовке терактов - РИА Новости, 17.09.2024
В Марокко задержали сторонников ИГ* по подозрению в подготовке терактов
Органы безопасности Марокко задержали троих сторонников террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) по подозрению в причастности... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:37
2024-09-17T14:37
2024-09-17T14:37
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марокко
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КАИР, 17 сен - РИА Новости. Органы безопасности Марокко задержали троих сторонников террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) по подозрению в причастности к подготовке терактов на территории королевства, передает марокканское агентство MAP. "Центральное бюро судебных расследований… задержало троих сторонников ИГ в возрасте от 18 до 39 лет по подозрению в причастности к подготовке к совершению нескольких терактов", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что все трое подозреваемых были задержаны в ходе операций в разных районах на территории Марокко. Сообщается, что во время обысков у них, в частности, были изъяты электронные устройства, холодное оружие и записи экстремистского характера.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, марокко, исламское государство*
В мире, Марокко, Исламское государство*
В Марокко задержали сторонников ИГ* по подозрению в подготовке терактов
MAP: в Марокко трое сторонников ИГ* подозреваются в подготовке терактов