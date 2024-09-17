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В Марокко задержали сторонников ИГ* по подозрению в подготовке терактов - РИА Новости, 17.09.2024
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14:37 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/marokko-1973182329.html
В Марокко задержали сторонников ИГ* по подозрению в подготовке терактов
В Марокко задержали сторонников ИГ* по подозрению в подготовке терактов - РИА Новости, 17.09.2024
В Марокко задержали сторонников ИГ* по подозрению в подготовке терактов
Органы безопасности Марокко задержали троих сторонников террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) по подозрению в причастности... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:37
2024-09-17T14:37
в мире
марокко
исламское государство*
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КАИР, 17 сен - РИА Новости. Органы безопасности Марокко задержали троих сторонников террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) по подозрению в причастности к подготовке терактов на территории королевства, передает марокканское агентство MAP. "Центральное бюро судебных расследований… задержало троих сторонников ИГ в возрасте от 18 до 39 лет по подозрению в причастности к подготовке к совершению нескольких терактов", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что все трое подозреваемых были задержаны в ходе операций в разных районах на территории Марокко. Сообщается, что во время обысков у них, в частности, были изъяты электронные устройства, холодное оружие и записи экстремистского характера.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, марокко, исламское государство*
В мире, Марокко, Исламское государство*
В Марокко задержали сторонников ИГ* по подозрению в подготовке терактов

MAP: в Марокко трое сторонников ИГ* подозреваются в подготовке терактов

© AP Photo / Aamaq News AgencyБойцы "Исламского государства"* (террористическая организация, запрещена на территории РФ)
Бойцы Исламского государства* (террористическая организация, запрещена на территории РФ) - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Aamaq News Agency
Бойцы "Исламского государства"* (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 17 сен - РИА Новости. Органы безопасности Марокко задержали троих сторонников террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) по подозрению в причастности к подготовке терактов на территории королевства, передает марокканское агентство MAP.
"Центральное бюро судебных расследований… задержало троих сторонников ИГ в возрасте от 18 до 39 лет по подозрению в причастности к подготовке к совершению нескольких терактов", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что все трое подозреваемых были задержаны в ходе операций в разных районах на территории Марокко. Сообщается, что во время обысков у них, в частности, были изъяты электронные устройства, холодное оружие и записи экстремистского характера.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Афганские службы безопасности на месте взрыва в Кабуле - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле
3 сентября, 14:56
 
В миреМароккоИсламское государство*
 
 
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