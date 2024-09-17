https://ria.ru/20240917/marokko-1973182329.html

В Марокко задержали сторонников ИГ* по подозрению в подготовке терактов

В Марокко задержали сторонников ИГ* по подозрению в подготовке терактов - РИА Новости, 17.09.2024

В Марокко задержали сторонников ИГ* по подозрению в подготовке терактов

Органы безопасности Марокко задержали троих сторонников террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) по подозрению в причастности... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:37

2024-09-17T14:37

2024-09-17T14:37

в мире

марокко

исламское государство*

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КАИР, 17 сен - РИА Новости. Органы безопасности Марокко задержали троих сторонников террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) по подозрению в причастности к подготовке терактов на территории королевства, передает марокканское агентство MAP. "Центральное бюро судебных расследований… задержало троих сторонников ИГ в возрасте от 18 до 39 лет по подозрению в причастности к подготовке к совершению нескольких терактов", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что все трое подозреваемых были задержаны в ходе операций в разных районах на территории Марокко. Сообщается, что во время обысков у них, в частности, были изъяты электронные устройства, холодное оружие и записи экстремистского характера.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240903/vzryv-1970273511.html

марокко

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в мире, марокко, исламское государство*