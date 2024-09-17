https://ria.ru/20240917/mali-1973115031.html
СМИ сообщили о стрельбе в столице Мали
СМИ сообщили о стрельбе в столице Мали - РИА Новости, 17.09.2024
СМИ сообщили о стрельбе в столице Мали
Стрельба была слышна в нескольких районах столицы Мали Бамако, в том числе возле отделения полиции и аэропорта, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:14
2024-09-17T10:14
2024-09-17T10:47
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Стрельба была слышна в нескольких районах столицы Мали Бамако, в том числе возле отделения полиции и аэропорта, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в силах безопасности и показания свидетеля."Стрельба была слышна рано утром во вторник в нескольких частях столицы Мали Бамако, в том числе возле полицейского участка и рядом с аэропортом", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20240823/ukraina-1967920127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали
СМИ сообщили о стрельбе в столице Мали
СМИ: в нескольких районах столицы Мали слышна стрельба