Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о стрельбе в столице Мали - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 17.09.2024 (обновлено: 10:47 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/mali-1973115031.html
СМИ сообщили о стрельбе в столице Мали
СМИ сообщили о стрельбе в столице Мали - РИА Новости, 17.09.2024
СМИ сообщили о стрельбе в столице Мали
Стрельба была слышна в нескольких районах столицы Мали Бамако, в том числе возле отделения полиции и аэропорта, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:14
2024-09-17T10:47
в мире
мали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575967533_0:0:1118:629_1920x0_80_0_0_71ff9423078fe223fdc313c4aaf58d98.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Стрельба была слышна в нескольких районах столицы Мали Бамако, в том числе возле отделения полиции и аэропорта, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в силах безопасности и показания свидетеля."Стрельба была слышна рано утром во вторник в нескольких частях столицы Мали Бамако, в том числе возле полицейского участка и рядом с аэропортом", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20240823/ukraina-1967920127.html
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575967533_35:0:874:629_1920x0_80_0_0_2b701fc0b13144d1b5325b8a3cc78c74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали
В мире, Мали
СМИ сообщили о стрельбе в столице Мали

СМИ: в нескольких районах столицы Мали слышна стрельба

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Мали
Военнослужащие в Мали - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в Мали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Стрельба была слышна в нескольких районах столицы Мали Бамако, в том числе возле отделения полиции и аэропорта, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в силах безопасности и показания свидетеля.
"Стрельба была слышна рано утром во вторник в нескольких частях столицы Мали Бамако, в том числе возле полицейского участка и рядом с аэропортом", - говорится в сообщении агентства.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Киеву не стоило хвастаться своими действиями в Мали, пишут СМИ
23 августа, 00:49
 
В миреМали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала