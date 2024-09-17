https://ria.ru/20240917/mali-1973115031.html

СМИ сообщили о стрельбе в столице Мали

СМИ сообщили о стрельбе в столице Мали - РИА Новости, 17.09.2024

СМИ сообщили о стрельбе в столице Мали

Стрельба была слышна в нескольких районах столицы Мали Бамако, в том числе возле отделения полиции и аэропорта, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:14

2024-09-17T10:14

2024-09-17T10:47

в мире

мали

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Стрельба была слышна в нескольких районах столицы Мали Бамако, в том числе возле отделения полиции и аэропорта, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в силах безопасности и показания свидетеля."Стрельба была слышна рано утром во вторник в нескольких частях столицы Мали Бамако, в том числе возле полицейского участка и рядом с аэропортом", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20240823/ukraina-1967920127.html

мали

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мали