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Мадуро высказался о новой попытке покушения на Трампа и дал ему совет - РИА Новости, 17.09.2024
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04:04 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/maduro-1973089380.html
Мадуро высказался о новой попытке покушения на Трампа и дал ему совет
Мадуро высказался о новой попытке покушения на Трампа и дал ему совет - РИА Новости, 17.09.2024
Мадуро высказался о новой попытке покушения на Трампа и дал ему совет
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил новую попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа, пожелал ему здоровья и предложил самостоятельно... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T04:04
2024-09-17T04:04
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МЕХИКО, 17 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил новую попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа, пожелал ему здоровья и предложил самостоятельно расследовать эти нападения, чтобы установить их организаторов. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. "Я заявляю бывшему президенту Дональду Трампу от имени Венесуэлы абсолютное неприятие этого покушения. Я говорю вам: требуйте расследования, проводите личное расследование этого (покушения), чтобы стала известна правда о том, кто отдает приказ, кто руководит, кто двигает фигуры для подобных событий, и я желаю вам здоровья и долгих лет жизни", - сказал Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы. Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь привела якобы "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и президента Джо Байдена. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.
https://ria.ru/20240917/bayden-1973080921.html
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венесуэла, флорида, сша, дональд трамп, николас мадуро, камала харрис, фбр, ак-47, в мире, повторное покушение на трампа
Венесуэла, Флорида, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Камала Харрис, ФБР, АК-47, В мире, Повторное покушение на Трампа
Мадуро высказался о новой попытке покушения на Трампа и дал ему совет

Мадуро призвал Трампа самостоятельно расследовать новое покушение на него

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 17 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил новую попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа, пожелал ему здоровья и предложил самостоятельно расследовать эти нападения, чтобы установить их организаторов.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Байден не смог дозвониться Трампу после покушения
Вчера, 00:06
"Я заявляю бывшему президенту Дональду Трампу от имени Венесуэлы абсолютное неприятие этого покушения. Я говорю вам: требуйте расследования, проводите личное расследование этого (покушения), чтобы стала известна правда о том, кто отдает приказ, кто руководит, кто двигает фигуры для подобных событий, и я желаю вам здоровья и долгих лет жизни", - сказал Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".
Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы.
Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь привела якобы "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и президента Джо Байдена.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа не стрелял, заявили в Секретной службе
16 сентября, 23:52
 
ВенесуэлаФлоридаСШАДональд ТрампНиколас МадуроКамала ХаррисФБРАК-47В миреПовторное покушение на Трампа
 
 
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