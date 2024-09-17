https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973244619.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова способствовать построению мира

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова способствовать построению мира - РИА Новости, 17.09.2024

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова способствовать построению мира

РИА Новости РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:25

2024-09-17T18:25

2024-09-17T19:18

белоруссия

александр лукашенко

запад

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РИА Новости МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова внести свой вклад в построение мира в регионе, при этом ее миролюбие не следует принимать за слабость."Мы, белорусы, народ мирный, трудолюбивый, мы не хотим войны. Верим, наступит день, когда в соседних государствах воцарится мир и кровные браться, близкие и дальние друзья будут жить в согласии и дружбе. Беларусь готова внести свой вклад в построение этого мира и делает для этого все", - сказал Лукашенко на торжественном мероприятии ко Дню народного единства. Выступление транслировал Первый информационный телеканал.При этом белорусский президент подчеркнул, что белорусское миролюбие – это не проявление слабости."Я уже говорил: белорусское миролюбие не следует принимать за слабость. Когда я говорю об этом, вы не подумайте, что блефую или сгущаю краски. Нет. Как никогда раньше, нам есть, чем ответить. В этом плане будьте спокойны", - подчеркнул президент."Даже сейчас, когда с территории западных и южных соседей на нас нацелены натовские орудия, вдоль рубежей множатся километры заборов и минных полей, мы отвечаем просто и в лучших традициях "последней диктатуры Европы" - открываем границы и не требуем разрешений, виз. И люди на той стороне нас слышат. Едут, смотрят, делают выводы - отнюдь не в пользу тех, кто запрещает им сюда приезжать", - добавил Лукашенко.Он подчеркнул, что Белоруссия была и остается сторонницей мира. "Наши масштабные мирные инициативы звучат с трибуны ООН, на площадках международных форумов. Мы предлагаем к обсуждению Евразийскую хартию разнообразия и многополярности в XXI веке. Многополярности не избежать…, она не просто стучит в дверь, она уже пришла к нам. Мы обязательно найдем выход из глобального кризиса безопасности, так как с нами ближайшие союзники, многие-многие страны нашей планеты. Изолировать Беларусь не получилось и не получится, нас все чаще слышат и поддерживают в мире", - отметил глава белорусского государства.Он выразил уверенность, что вскоре и у западных элит наступит понимание, что единственный путь – это договариваться, по словам президента, этого хотят народы.

https://ria.ru/20240913/lukashenko-1972500719.html

белоруссия

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белоруссия, александр лукашенко, запад