https://ria.ru/20240917/lokomotiv-1973260171.html
В Новгородской области локомотив сошел с рельсов
В Новгородской области локомотив сошел с рельсов - РИА Новости, 17.09.2024
В Новгородской области локомотив сошел с рельсов
Локомотив сошел с рельсов в Новгородской области, пострадавших и задержки движения поездов нет, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:22
2024-09-17T19:22
2024-09-17T19:32
происшествия
новгородская область
северо-западная транспортная прокуратура
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Локомотив сошел с рельсов в Новгородской области, пострадавших и задержки движения поездов нет, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Организована проверка по факту схода колесной пары локомотива с пассажирским вагоном на перегоне станций Неболчи – Гамзино в Новгородской области 17 сентября 2024 года. Пострадавших и задержки движения других поездов нет", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, на место происшествия выехал восстановительный поезд. Прокуратура проверит все обстоятельства и исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20240911/poezd-1971962569.html
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Новгородская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Новгородской области локомотив сошел с рельсов
Локомотив сошел с рельсов в Новгородской области, пострадавших нет