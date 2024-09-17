https://ria.ru/20240917/lokomotiv-1973260171.html

В Новгородской области локомотив сошел с рельсов

В Новгородской области локомотив сошел с рельсов - РИА Новости, 17.09.2024

В Новгородской области локомотив сошел с рельсов

Локомотив сошел с рельсов в Новгородской области, пострадавших и задержки движения поездов нет, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T19:22

2024-09-17T19:22

2024-09-17T19:32

происшествия

новгородская область

северо-западная транспортная прокуратура

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Локомотив сошел с рельсов в Новгородской области, пострадавших и задержки движения поездов нет, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Организована проверка по факту схода колесной пары локомотива с пассажирским вагоном на перегоне станций Неболчи – Гамзино в Новгородской области 17 сентября 2024 года. Пострадавших и задержки движения других поездов нет", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, на место происшествия выехал восстановительный поезд. Прокуратура проверит все обстоятельства и исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20240911/poezd-1971962569.html

новгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новгородская область, северо-западная транспортная прокуратура