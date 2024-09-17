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В Новгородской области локомотив сошел с рельсов - РИА Новости, 17.09.2024
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19:22 17.09.2024 (обновлено: 19:32 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/lokomotiv-1973260171.html
В Новгородской области локомотив сошел с рельсов
В Новгородской области локомотив сошел с рельсов - РИА Новости, 17.09.2024
В Новгородской области локомотив сошел с рельсов
Локомотив сошел с рельсов в Новгородской области, пострадавших и задержки движения поездов нет, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:22
2024-09-17T19:32
происшествия
новгородская область
северо-западная транспортная прокуратура
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Локомотив сошел с рельсов в Новгородской области, пострадавших и задержки движения поездов нет, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Организована проверка по факту схода колесной пары локомотива с пассажирским вагоном на перегоне станций Неболчи – Гамзино в Новгородской области 17 сентября 2024 года. Пострадавших и задержки движения других поездов нет", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, на место происшествия выехал восстановительный поезд. Прокуратура проверит все обстоятельства и исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20240911/poezd-1971962569.html
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происшествия, новгородская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Новгородская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Новгородской области локомотив сошел с рельсов

Локомотив сошел с рельсов в Новгородской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Локомотив сошел с рельсов в Новгородской области, пострадавших и задержки движения поездов нет, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«
"Организована проверка по факту схода колесной пары локомотива с пассажирским вагоном на перегоне станций Неболчи – Гамзино в Новгородской области 17 сентября 2024 года. Пострадавших и задержки движения других поездов нет", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, на место происшествия выехал восстановительный поезд. Прокуратура проверит все обстоятельства и исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.
Место схода вагонов грузового поезда в Белгородской области. 11 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за диверсии
11 сентября, 02:38
 
ПроисшествияНовгородская областьСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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