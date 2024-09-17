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В ЛНР произошло более 80 пожаров за сутки - РИА Новости, 17.09.2024
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21:50 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/lnr-1973282734.html
В ЛНР произошло более 80 пожаров за сутки
В ЛНР произошло более 80 пожаров за сутки - РИА Новости, 17.09.2024
В ЛНР произошло более 80 пожаров за сутки
Более восьмидесяти пожаров на территории ЛНР зафиксированы с начала суток, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T21:50
2024-09-17T21:50
россия
луганская народная республика
родион мирошник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Более восьмидесяти пожаров на территории ЛНР зафиксированы с начала суток, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. "С начала суток на территории республики зафиксировано более 80 пожаров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что огонь бушует уже четвертые сутки и подходит со всех сторон, разносясь ветром на большие территории и "моментально уничтожая на своем пути всё, что создавалось кропотливым трудом местных жителей". Ранее сообщалось о масштабных пожарах в ряде районов ЛНР. В республику прибыл отряд МЧС России из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог.
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россия, луганская народная республика, родион мирошник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ЛНР произошло более 80 пожаров за сутки

МЧС: в ЛНР с начала суток зафиксировано более 80 пожаров

© ГУ МЧС России по ЛНР/TelegramЛиквидация пожара в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР
Ликвидация пожара в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© ГУ МЧС России по ЛНР/Telegram
Ликвидация пожара в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Более восьмидесяти пожаров на территории ЛНР зафиксированы с начала суток, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
"С начала суток на территории республики зафиксировано более 80 пожаров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что огонь бушует уже четвертые сутки и подходит со всех сторон, разносясь ветром на большие территории и "моментально уничтожая на своем пути всё, что создавалось кропотливым трудом местных жителей".
Ранее сообщалось о масштабных пожарах в ряде районов ЛНР. В республику прибыл отряд МЧС России из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог.
Ликвидация пожара в селе Валуйское в Луганской Народной Республике. 16 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Пожары в ЛНР могли быть поджогом, заявил Мирошник
16 сентября, 23:45
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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