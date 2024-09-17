https://ria.ru/20240917/lnr-1973282734.html

В ЛНР произошло более 80 пожаров за сутки

В ЛНР произошло более 80 пожаров за сутки - РИА Новости, 17.09.2024

В ЛНР произошло более 80 пожаров за сутки

Более восьмидесяти пожаров на территории ЛНР зафиксированы с начала суток, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T21:50

2024-09-17T21:50

2024-09-17T21:50

россия

луганская народная республика

родион мирошник

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972748644_0:78:1135:716_1920x0_80_0_0_0381bbc5de95e5a168bc281fd0cbede8.jpg

ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Более восьмидесяти пожаров на территории ЛНР зафиксированы с начала суток, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. "С начала суток на территории республики зафиксировано более 80 пожаров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что огонь бушует уже четвертые сутки и подходит со всех сторон, разносясь ветром на большие территории и "моментально уничтожая на своем пути всё, что создавалось кропотливым трудом местных жителей". Ранее сообщалось о масштабных пожарах в ряде районов ЛНР. В республику прибыл отряд МЧС России из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог.

https://ria.ru/20240916/pozhary-1973079087.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, родион мирошник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия