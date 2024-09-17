https://ria.ru/20240917/liviya-1973096774.html

В Ливии оценили роль диалога Египта и Турции в разрешении кризиса в стране

В Ливии оценили роль диалога Египта и Турции в разрешении кризиса в стране - РИА Новости, 17.09.2024

В Ливии оценили роль диалога Египта и Турции в разрешении кризиса в стране

Сближение Египта и Турции положительно отразится на разрешении ливийского кризиса и будет способствовать выводу иностранных сил из Ливии, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T07:39

2024-09-17T07:39

2024-09-17T07:39

ливия

египет

турция

абдель фаттах ас-сиси

халифа хафтар

оон

муаммар каддафи

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156300/66/1563006618_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cecd214ae20f87651a45a3f7d4ee9421.jpg

БЕНГАЗИ, 17 сен – РИА Новости. Сближение Египта и Турции положительно отразится на разрешении ливийского кризиса и будет способствовать выводу иностранных сил из Ливии, заявил в интервью РИА Новости спикер Палаты представителей Ливии (заседающего на востоке страны парламента) Агила Салех. "Сближение между двумя крупными державами, такими как Египет и Турция, крайне важно для стабильности и мира в регионе, оно служит и их интересам, что внесет вклад в урегулирование ливийского кризиса", - заявил Салех. По его словам, нормализация отношений между Анкарой и Каиром "позволит избежать войны в Ливии". "Это сближение облегчит вывод любых иностранных сил из Ливии, оно поможет нам совместно с международным сообществом сблизить позиции сторон ливийского конфликта, чтобы мы пришли к разрешению кризиса", - сказал политик. Он отметил, что Палата представителей неоднократно выступала против присутствия любых иностранных военных на территории Ливии, напомнив, в частности, что правительство на западе страны под руководством премьера Файеза Сарраджа в свое время разрешило турецким войскам присутствовать в стране. "Мандат того правительства истек, но теперь нам необходимо международно признанное правительство, которое пересмотрит незаконно заключенные соглашения", - сказал Салех. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в сентябре впервые посетил Турцию, по итогам визита Египет и Турция договорились о совместной работе для предотвращения региональных гуманитарных кризисов. Также обсуждалась ситуация в Ливии, Эрдоган и ас-Сиси убеждены в необходимости выхода страны из кризиса через проведение президентских выборов и вывод всех иностранных вооруженных сил из страны. В феврале Эрдоган впервые за 12 лет посетил Египет в рамках нормализации отношений между Каиром и Анкарой. В ходе встречи ас-Сиси и Эрдоган подписали декларацию о возобновлении работы стратегического совета высокого уровня между Египтом и Турцией. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями Палатой представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20240917/liviya-1973088704.html

https://ria.ru/20240917/liviya-1973086266.html

https://ria.ru/20240818/liviya-1966884363.html

ливия

египет

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ливия, египет, турция, абдель фаттах ас-сиси, халифа хафтар, оон, муаммар каддафи, в мире