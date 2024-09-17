В Ливии не исключили окончание кризиса в стране уже к концу года
Спикер парламента Ливии Салех: кризис в стране может разрешиться к концу года
© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaБойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи. Архивное фото
БЕНГАЗИ, 17 сен - РИА Новости. Положительные тенденции наблюдаются в разрешении ливийского кризиса, который может быть благополучно завершен до конца текущего года, заявил в интервью РИА Новости спикер ливийского парламента Акила Салех.
"То, что переживает Ливия, такого не было в прошлом. И не думаю, что произойдет в будущем… На следующем этапе мы издадим закон о национальном примирении. Примирение - это очень большой шаг в общем объединении и объединении власти, я очень оптимистично вижу, что мы сможем достичь до конца года выхода из текущего в Ливии кризиса", - сказал Салех.
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В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.