https://ria.ru/20240917/liviya-1973086266.html

В Ливии не исключили окончание кризиса в стране уже к концу года

В Ливии не исключили окончание кризиса в стране уже к концу года - РИА Новости, 17.09.2024

В Ливии не исключили окончание кризиса в стране уже к концу года

Положительные тенденции наблюдаются в разрешении ливийского кризиса, который может быть благополучно завершен до конца текущего года, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T02:44

2024-09-17T02:44

2024-09-17T02:44

ливия

триполи

бенгази

акиля салех

оон

в мире

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БЕНГАЗИ, 17 сен - РИА Новости. Положительные тенденции наблюдаются в разрешении ливийского кризиса, который может быть благополучно завершен до конца текущего года, заявил в интервью РИА Новости спикер ливийского парламента Акила Салех. "То, что переживает Ливия, такого не было в прошлом. И не думаю, что произойдет в будущем… На следующем этапе мы издадим закон о национальном примирении. Примирение - это очень большой шаг в общем объединении и объединении власти, я очень оптимистично вижу, что мы сможем достичь до конца года выхода из текущего в Ливии кризиса", - сказал Салех. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.

https://ria.ru/20240830/liviya-1969378853.html

ливия

триполи

бенгази

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ливия, триполи, бенгази, акиля салех, оон, в мире