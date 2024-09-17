https://ria.ru/20240917/livan-1973235348.html

Власти Ливана заявили, что больницы готовы к приему пострадавших

Власти Ливана заявили, что больницы готовы к приему пострадавших - РИА Новости, 17.09.2024

Власти Ливана заявили, что больницы готовы к приему пострадавших

Больницы в Ливане готовы к приему большого количества пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной массовой детонацией пейджеров в разных районах... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:55

2024-09-17T17:55

2024-09-17T18:22

ливан

в мире

израиль

бейрут

детонация сотен пейджеров в ливане

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БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Больницы в Ливане готовы к приему большого количества пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной массовой детонацией пейджеров в разных районах страны, так как все медучреждения готовились заранее на случай войны с Израилем, заявил РИА Новости глава ливанской парламентской комиссии здравоохранения Биляль Абдаллах."Все больницы по указанию министра готовы. Я связался с рядом больниц, которые далеко от Дахии (южного пригорода Бейрута), они все готовы принимать пострадавших. У нас все было готово к войне, больницы у нас были готовы к худшим ситуациям", - сказал Абдаллах.Отвечая на вопрос о количестве пострадавших, собеседник агентства отметил, что на данный момент в разных районах поступают пострадавшие и оказывается помощь, говорить о цифрах пока преждевременно.

https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972713833.html

ливан

израиль

бейрут

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ливан, в мире, израиль, бейрут, детонация сотен пейджеров в ливане