https://ria.ru/20240917/livan-1973235348.html
Власти Ливана заявили, что больницы готовы к приему пострадавших
Власти Ливана заявили, что больницы готовы к приему пострадавших - РИА Новости, 17.09.2024
Власти Ливана заявили, что больницы готовы к приему пострадавших
Больницы в Ливане готовы к приему большого количества пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной массовой детонацией пейджеров в разных районах... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:55
2024-09-17T17:55
2024-09-17T18:22
ливан
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израиль
бейрут
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Больницы в Ливане готовы к приему большого количества пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной массовой детонацией пейджеров в разных районах страны, так как все медучреждения готовились заранее на случай войны с Израилем, заявил РИА Новости глава ливанской парламентской комиссии здравоохранения Биляль Абдаллах."Все больницы по указанию министра готовы. Я связался с рядом больниц, которые далеко от Дахии (южного пригорода Бейрута), они все готовы принимать пострадавших. У нас все было готово к войне, больницы у нас были готовы к худшим ситуациям", - сказал Абдаллах.Отвечая на вопрос о количестве пострадавших, собеседник агентства отметил, что на данный момент в разных районах поступают пострадавшие и оказывается помощь, говорить о цифрах пока преждевременно.
https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972713833.html
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ливан, в мире, израиль, бейрут, детонация сотен пейджеров в ливане
Ливан, В мире, Израиль, Бейрут, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Власти Ливана заявили, что больницы готовы к приему пострадавших
Больницы в Ливане готовы к ситуации после массовой детонации пейджеров в Бейруте