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Операторы БПЛА уничтожили артиллерию ВСУ на Северском направлении
Операторы БПЛА уничтожили артиллерию ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 17.09.2024
Операторы БПЛА уничтожили артиллерию ВСУ на Северском направлении
Барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил скрытую артиллерийскую позицию ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в министерстве... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T05:19
2024-09-17T05:19
2024-09-17T05:19
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил скрытую артиллерийскую позицию ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Как пояснили в ведомстве, разведчики "Южной" группировки войск обнаружили замаскированную огневую позицию артиллерийского орудия ВСУ на северском направлении. После уточнения координат и доразведки цели командование приняло решение о точечном огневом воздействии. "Замаскированное артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом было уничтожены прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении ведомства. Как следует из видео, предоставленного Минобороны, в момент поражения цели артиллерийский расчет ВСУ вел боевую работу.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Операторы БПЛА уничтожили артиллерию ВСУ на Северском направлении
Расчет "Ланцета" поразил замаскированную артиллерию ВСУ на Северском направлении
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил скрытую артиллерийскую позицию ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
Как пояснили в ведомстве, разведчики "Южной" группировки войск обнаружили замаскированную огневую позицию артиллерийского орудия ВСУ на северском направлении. После уточнения координат и доразведки цели командование приняло решение о точечном огневом воздействии.
"Замаскированное артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом было уничтожены прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении ведомства.
Как следует из видео, предоставленного Минобороны, в момент поражения цели артиллерийский расчет ВСУ вел боевую работу.