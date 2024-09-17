https://ria.ru/20240917/lantset-1973092307.html

Операторы БПЛА уничтожили артиллерию ВСУ на Северском направлении

Операторы БПЛА уничтожили артиллерию ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 17.09.2024

Операторы БПЛА уничтожили артиллерию ВСУ на Северском направлении

Барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил скрытую артиллерийскую позицию ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в министерстве... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T05:19

2024-09-17T05:19

2024-09-17T05:19

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил скрытую артиллерийскую позицию ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Как пояснили в ведомстве, разведчики "Южной" группировки войск обнаружили замаскированную огневую позицию артиллерийского орудия ВСУ на северском направлении. После уточнения координат и доразведки цели командование приняло решение о точечном огневом воздействии. "Замаскированное артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом было уничтожены прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении ведомства. Как следует из видео, предоставленного Минобороны, в момент поражения цели артиллерийский расчет ВСУ вел боевую работу.

https://ria.ru/20240917/mi-28nm--1973091522.html

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