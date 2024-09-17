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Операторы БПЛА уничтожили артиллерию ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 17.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:19 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/lantset-1973092307.html
Операторы БПЛА уничтожили артиллерию ВСУ на Северском направлении
Операторы БПЛА уничтожили артиллерию ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 17.09.2024
Операторы БПЛА уничтожили артиллерию ВСУ на Северском направлении
Барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил скрытую артиллерийскую позицию ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в министерстве... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T05:19
2024-09-17T05:19
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил скрытую артиллерийскую позицию ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Как пояснили в ведомстве, разведчики "Южной" группировки войск обнаружили замаскированную огневую позицию артиллерийского орудия ВСУ на северском направлении. После уточнения координат и доразведки цели командование приняло решение о точечном огневом воздействии. "Замаскированное артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом было уничтожены прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении ведомства. Как следует из видео, предоставленного Минобороны, в момент поражения цели артиллерийский расчет ВСУ вел боевую работу.
https://ria.ru/20240917/mi-28nm--1973091522.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Операторы БПЛА уничтожили артиллерию ВСУ на Северском направлении

Расчет "Ланцета" поразил замаскированную артиллерию ВСУ на Северском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил скрытую артиллерийскую позицию ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
Как пояснили в ведомстве, разведчики "Южной" группировки войск обнаружили замаскированную огневую позицию артиллерийского орудия ВСУ на северском направлении. После уточнения координат и доразведки цели командование приняло решение о точечном огневом воздействии.
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"Замаскированное артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом было уничтожены прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении ведомства.
Как следует из видео, предоставленного Минобороны, в момент поражения цели артиллерийский расчет ВСУ вел боевую работу.
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