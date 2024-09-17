https://ria.ru/20240917/kurskaya_oblast-1973096247.html

Врач описал принципы выявления ПТСР у эвакуированных в Курской области

Врач описал принципы выявления ПТСР у эвакуированных в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024

Врач описал принципы выявления ПТСР у эвакуированных в Курской области

Для распознавания посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у эвакуированных мирных жителей Курской области нужно время, рассказал в разговоре с РИА... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T07:20

2024-09-17T07:20

2024-09-17T07:20

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 17 сен - РИА Новости. Для распознавания посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у эвакуированных мирных жителей Курской области нужно время, рассказал в разговоре с РИА Новости врач, психотерапевт, волонтер молодежного крыла Народного фронта Эрих Титов. По его словам, семьи столкнулись с травмирующим событием, которое для них еще не окончено. "Они не знают, что дальше. В случае с ПТСР, их нужно чуть дольше посмотреть, потому что у них сейчас идут острые реакции… Когда они вернутся, тогда мы уже сможем сказать, что они с этим справились или нет", - сказал Титов. Он добавил, что по прошествии времени можно будет сказать, какая дальнейшая психологическая поддержка им будет нужна. Титов рассказал, что родственникам и близким, чтобы поддержать родных, которые были эвакуированы, нужно стараться их выслушивать и давать возможность выговориться. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240917/kurskaya_oblast-1973090948.html

https://ria.ru/20240916/vsu-1973060412.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины