Рейтинг@Mail.ru
Врач описал принципы выявления ПТСР у эвакуированных в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/kurskaya_oblast-1973096247.html
Врач описал принципы выявления ПТСР у эвакуированных в Курской области
Врач описал принципы выявления ПТСР у эвакуированных в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
Врач описал принципы выявления ПТСР у эвакуированных в Курской области
Для распознавания посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у эвакуированных мирных жителей Курской области нужно время, рассказал в разговоре с РИА... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T07:20
2024-09-17T07:20
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972227176_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_e3fc1c23e2530410f8bdcfb99e450178.jpg
КУРСК, 17 сен - РИА Новости. Для распознавания посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у эвакуированных мирных жителей Курской области нужно время, рассказал в разговоре с РИА Новости врач, психотерапевт, волонтер молодежного крыла Народного фронта Эрих Титов. По его словам, семьи столкнулись с травмирующим событием, которое для них еще не окончено. "Они не знают, что дальше. В случае с ПТСР, их нужно чуть дольше посмотреть, потому что у них сейчас идут острые реакции… Когда они вернутся, тогда мы уже сможем сказать, что они с этим справились или нет", - сказал Титов. Он добавил, что по прошествии времени можно будет сказать, какая дальнейшая психологическая поддержка им будет нужна. Титов рассказал, что родственникам и близким, чтобы поддержать родных, которые были эвакуированы, нужно стараться их выслушивать и давать возможность выговориться. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240917/kurskaya_oblast-1973090948.html
https://ria.ru/20240916/vsu-1973060412.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972227176_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_ddbf92272a23b16424dfca7ff256cfc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Врач описал принципы выявления ПТСР у эвакуированных в Курской области

Врач Титов: для выявления ПТСР у эвакуированных в Курской области нужно время

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 17 сен - РИА Новости. Для распознавания посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у эвакуированных мирных жителей Курской области нужно время, рассказал в разговоре с РИА Новости врач, психотерапевт, волонтер молодежного крыла Народного фронта Эрих Титов.
По его словам, семьи столкнулись с травмирующим событием, которое для них еще не окончено.
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Жительницы курского села эвакуировались на велосипедах под обстрелом ВСУ
Вчера, 05:02
"Они не знают, что дальше. В случае с ПТСР, их нужно чуть дольше посмотреть, потому что у них сейчас идут острые реакции… Когда они вернутся, тогда мы уже сможем сказать, что они с этим справились или нет", - сказал Титов.
Он добавил, что по прошествии времени можно будет сказать, какая дальнейшая психологическая поддержка им будет нужна.
Титов рассказал, что родственникам и близким, чтобы поддержать родных, которые были эвакуированы, нужно стараться их выслушивать и давать возможность выговориться.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Боец спецназа Ахмат об опорных пунктах ВСУ в домах мирных жителей под Суджей - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Боец "Ахмата" рассказал об опорниках ВСУ в домах жителей Курской области
16 сентября, 20:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала