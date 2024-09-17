https://ria.ru/20240917/kurskaya_oblast-1973092968.html

Часть боевиков ВСУ попали в окружение в Курской области

Часть боевиков ВСУ попали в окружение в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024

Часть боевиков ВСУ попали в окружение в Курской области

Часть боевиков ВСУ в Курской области оказались отрезаны от основных подразделений и сейчас находятся в окружении, рассказал РИА Новости командир одного из... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T05:49

2024-09-17T05:49

2024-09-17T09:32

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ, 17 сен — РИА Новости. Часть боевиков ВСУ в Курской области оказались отрезаны от основных подразделений и сейчас находятся в окружении, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе группировки войск "Север"."Они (ВСУ. — Прим. ред.) сюда стянули резервы, в том числе с Донецкого направления, затащили достаточно серьезную группировку, рассчитывали на блицкриг, который у них не получился. В ходе контрнаступления 10 сентября противник попал в мешок огневой, из которого пытается выбраться по сей день", — сообщил собеседник.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. Накануне российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240916/vsu-1973060412.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240917/snagost-1973091342.html

россия

курская область

украина

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Боевики ВСУ при нападении на Курскую область оказались в окружении Боевики ВСУ при нападении на Курскую область были отрезаны от основных подразделений и оказались в окружении. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе группировки войск "Север". 2024-09-17T05:49 true PT1M26S

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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины