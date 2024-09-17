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Часть боевиков ВСУ попали в окружение в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:49 17.09.2024 (обновлено: 09:32 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/kurskaya_oblast-1973092968.html
Часть боевиков ВСУ попали в окружение в Курской области
Часть боевиков ВСУ попали в окружение в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
Часть боевиков ВСУ попали в окружение в Курской области
Часть боевиков ВСУ в Курской области оказались отрезаны от основных подразделений и сейчас находятся в окружении, рассказал РИА Новости командир одного из... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T05:49
2024-09-17T09:32
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ, 17 сен — РИА Новости. Часть боевиков ВСУ в Курской области оказались отрезаны от основных подразделений и сейчас находятся в окружении, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе группировки войск "Север".&quot;Они (ВСУ. — Прим. ред.) сюда стянули резервы, в том числе с Донецкого направления, затащили достаточно серьезную группировку, рассчитывали на блицкриг, который у них не получился. В ходе контрнаступления 10 сентября противник попал в мешок огневой, из которого пытается выбраться по сей день&quot;, — сообщил собеседник.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. Накануне российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240916/vsu-1973060412.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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353
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Боевики ВСУ при нападении на Курскую область оказались в окружении
Боевики ВСУ при нападении на Курскую область были отрезаны от основных подразделений и оказались в окружении. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе группировки войск "Север".
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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Часть боевиков ВСУ попали в окружение в Курской области

Часть боевиков ВСУ при контрнаступлении в Курской области попали в окружение

Читать ria.ru в
КУРСКАЯ ОБЛ, 17 сен — РИА Новости. Часть боевиков ВСУ в Курской области оказались отрезаны от основных подразделений и сейчас находятся в окружении, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе группировки войск "Север".
«

"Они (ВСУ. — Прим. ред.) сюда стянули резервы, в том числе с Донецкого направления, затащили достаточно серьезную группировку, рассчитывали на блицкриг, который у них не получился. В ходе контрнаступления 10 сентября противник попал в мешок огневой, из которого пытается выбраться по сей день", — сообщил собеседник.

Боец спецназа Ахмат об опорных пунктах ВСУ в домах мирных жителей под Суджей - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Боец "Ахмата" рассказал об опорниках ВСУ в домах жителей Курской области
16 сентября, 20:16
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в регионе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. Накануне российские военные восстановили контроль еще над двумя селами.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Освобождение десантниками населенного пункта Снагость в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Минобороны опубликовало кадры освобождения Снагости в Курской области
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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