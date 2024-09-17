https://ria.ru/20240917/kurskaya_oblast-1973090948.html

Жительницы курского села эвакуировались на велосипедах под обстрелом ВСУ

Жительницы курского села эвакуировались на велосипедах под обстрелом ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024

Жительницы курского села эвакуировались на велосипедах под обстрелом ВСУ

Пожилые жительницы села в Курской области эвакуировались на велосипедах под обстрелами ВСУ, рассказала РИА Новости одна из женщин. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T05:02

2024-09-17T05:02

2024-09-17T13:39

специальная военная операция на украине

курская область

россия

глушковский район

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 17 сен — РИА Новости. Пожилые жительницы села в Курской области эвакуировались на велосипедах под обстрелами ВСУ, рассказала РИА Новости одна из женщин. "Кто мог, те на машинах выехали. У меня только велосипед. Животных отвязали, выпустили. Приехали мои две подруги, и мы с ними поехали в поселок Званное (в Глушковском районе Курской области. — Прим. ред.). Мы ехали рано утром, в семь часов (выехали. — Прим. ред.). Вот мы к девяти часам приехали в село, это 30 километров где-то от нас", — рассказала женщина. По ее словам, когда они уезжали, в селе Попово-Лежачи Глушковского района уже начались разрывы. "У нас канонада была <…>, когда выезжали из поселка, <…> а потом был прилет в здание почты", — добавила эвакуированная. Она рассказала, что по пути их приняли в храме. "Большое им (матушке и батюшке в храме. — Прим. ред.) спасибо. И одели, и обули, низкий поклон им. Накормили, обогрели, успокоили. Страшно было очень", — сказала женщина. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240913/zhitelnitsa-1972420049.html

https://ria.ru/20240916/oon-1973058290.html

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курская область, россия, глушковский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины