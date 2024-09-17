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В МГИМО объявили всероссийский конкурс для учителей - РИА Новости, 17.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:30 17.09.2024 (обновлено: 13:32 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/konkurs-1973002300.html
В МГИМО объявили всероссийский конкурс для учителей
В МГИМО объявили всероссийский конкурс для учителей - РИА Новости, 17.09.2024
В МГИМО объявили всероссийский конкурс для учителей
В МГИМО стартовал профессиональный конкурс "Учитель МГИМО". РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T07:30
2024-09-17T13:32
образование
мгимо
россия
школа
культура
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В МГИМО стартовал профессиональный конкурс "Учитель МГИМО".Предполагается, что мероприятие будет способствовать развитию профессионального сообщества педагогов в стране и за рубежом, а также позволит обмениваться опытом, распространять лучшие образовательные практики.Заявки на участие до 23 сентября могут подать педагоги средней и старшей школы из всех регионов России, преподающие русский язык и литературу, математику, биологию, физику, химию, историю, обществознание или иностранные языки.Учителя получат возможность пройти программы повышения квалификации в МГИМО. Призеры конкурса получат денежные вознаграждения, а также предложения о работе в системе международных школ сроком на один год."Это профессиональное состязание, представляющее собой образовательную программу, которое позволяет расти в моменте в текущей педагогической деятельности и вовлекаться в новые форматы работы", — говорит советник ректора МГИМО и председатель профессионального жюри конкурса Роман Котов.Организаторы - Горчаковский лицей МГИМО, межфакультетская кафедра образовательных систем и педагогических технологий Одинцовского филиала МГИМО и ЧОУ ОО "Международная школа смешанного обучения".Конкурс реализуется в рамках стратегического проекта "Русские международные школы" (далее — РМШ) программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". РМШ обеспечивает создание устойчивого имиджа российского образования за рубежом и предоставляет иностранцам возможность освоить основные учебные программы, сдать госэкзамены и получить российский аттестат за пределами РФ.
https://na.ria.ru/20240703/obrazovanie-1957296156.html
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образование, мгимо, россия, школа
Образование, МГИМО, Россия, Школа, Культура
В МГИМО объявили всероссийский конкурс для учителей

В МГИМО объявили всероссийский конкурс для школьных учителей

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В МГИМО стартовал профессиональный конкурс "Учитель МГИМО".
Предполагается, что мероприятие будет способствовать развитию профессионального сообщества педагогов в стране и за рубежом, а также позволит обмениваться опытом, распространять лучшие образовательные практики.
Заявки на участие до 23 сентября могут подать педагоги средней и старшей школы из всех регионов России, преподающие русский язык и литературу, математику, биологию, физику, химию, историю, обществознание или иностранные языки.
Учителя получат возможность пройти программы повышения квалификации в МГИМО. Призеры конкурса получат денежные вознаграждения, а также предложения о работе в системе международных школ сроком на один год.
"Это профессиональное состязание, представляющее собой образовательную программу, которое позволяет расти в моменте в текущей педагогической деятельности и вовлекаться в новые форматы работы", — говорит советник ректора МГИМО и председатель профессионального жюри конкурса Роман Котов.
Организаторы - Горчаковский лицей МГИМО, межфакультетская кафедра образовательных систем и педагогических технологий Одинцовского филиала МГИМО и ЧОУ ОО "Международная школа смешанного обучения".
Конкурс реализуется в рамках стратегического проекта "Русские международные школы" (далее — РМШ) программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". РМШ обеспечивает создание устойчивого имиджа российского образования за рубежом и предоставляет иностранцам возможность освоить основные учебные программы, сдать госэкзамены и получить российский аттестат за пределами РФ.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Фальков рассказал, в каких вузах самый высокий конкурс при поступлении
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