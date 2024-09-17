https://ria.ru/20240917/konkurs-1973002300.html
В МГИМО объявили всероссийский конкурс для учителей
В МГИМО объявили всероссийский конкурс для учителей - РИА Новости, 17.09.2024
В МГИМО объявили всероссийский конкурс для учителей
В МГИМО стартовал профессиональный конкурс "Учитель МГИМО". РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T07:30
2024-09-17T07:30
2024-09-17T13:32
образование
мгимо
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В МГИМО стартовал профессиональный конкурс "Учитель МГИМО".Предполагается, что мероприятие будет способствовать развитию профессионального сообщества педагогов в стране и за рубежом, а также позволит обмениваться опытом, распространять лучшие образовательные практики.Заявки на участие до 23 сентября могут подать педагоги средней и старшей школы из всех регионов России, преподающие русский язык и литературу, математику, биологию, физику, химию, историю, обществознание или иностранные языки.Учителя получат возможность пройти программы повышения квалификации в МГИМО. Призеры конкурса получат денежные вознаграждения, а также предложения о работе в системе международных школ сроком на один год."Это профессиональное состязание, представляющее собой образовательную программу, которое позволяет расти в моменте в текущей педагогической деятельности и вовлекаться в новые форматы работы", — говорит советник ректора МГИМО и председатель профессионального жюри конкурса Роман Котов.Организаторы - Горчаковский лицей МГИМО, межфакультетская кафедра образовательных систем и педагогических технологий Одинцовского филиала МГИМО и ЧОУ ОО "Международная школа смешанного обучения".Конкурс реализуется в рамках стратегического проекта "Русские международные школы" (далее — РМШ) программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". РМШ обеспечивает создание устойчивого имиджа российского образования за рубежом и предоставляет иностранцам возможность освоить основные учебные программы, сдать госэкзамены и получить российский аттестат за пределами РФ.
https://na.ria.ru/20240703/obrazovanie-1957296156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование, мгимо, россия, школа
Образование, МГИМО, Россия, Школа, Культура
В МГИМО объявили всероссийский конкурс для учителей
В МГИМО объявили всероссийский конкурс для школьных учителей
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
В МГИМО стартовал
профессиональный конкурс "Учитель МГИМО".
Предполагается, что мероприятие будет способствовать развитию профессионального сообщества педагогов в стране и за рубежом, а также позволит обмениваться опытом, распространять лучшие образовательные практики.
Заявки на участие до 23 сентября могут подать педагоги средней и старшей школы из всех регионов России, преподающие русский язык и литературу, математику, биологию, физику, химию, историю, обществознание или иностранные языки.
Учителя получат возможность пройти программы повышения квалификации в МГИМО. Призеры конкурса получат денежные вознаграждения, а также предложения о работе в системе международных школ сроком на один год.
"Это профессиональное состязание, представляющее собой образовательную программу, которое позволяет расти в моменте в текущей педагогической деятельности и вовлекаться в новые форматы работы", — говорит советник ректора МГИМО и председатель профессионального жюри конкурса Роман Котов.
Организаторы - Горчаковский лицей МГИМО, межфакультетская кафедра образовательных систем и педагогических технологий Одинцовского филиала МГИМО и ЧОУ ОО "Международная школа смешанного обучения".
Конкурс реализуется в рамках стратегического проекта "Русские международные школы" (далее — РМШ) программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". РМШ обеспечивает создание устойчивого имиджа российского образования за рубежом и предоставляет иностранцам возможность освоить основные учебные программы, сдать госэкзамены и получить российский аттестат за пределами РФ.