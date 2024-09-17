https://ria.ru/20240917/konkurs-1973002300.html

В МГИМО объявили всероссийский конкурс для учителей

В МГИМО объявили всероссийский конкурс для учителей - РИА Новости, 17.09.2024

В МГИМО объявили всероссийский конкурс для учителей

В МГИМО стартовал профессиональный конкурс "Учитель МГИМО". РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T07:30

2024-09-17T07:30

2024-09-17T13:32

образование

мгимо

россия

школа

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575231156_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_26cbe7926d3a4f693f6935f0c1cd8fd9.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В МГИМО стартовал профессиональный конкурс "Учитель МГИМО".Предполагается, что мероприятие будет способствовать развитию профессионального сообщества педагогов в стране и за рубежом, а также позволит обмениваться опытом, распространять лучшие образовательные практики.Заявки на участие до 23 сентября могут подать педагоги средней и старшей школы из всех регионов России, преподающие русский язык и литературу, математику, биологию, физику, химию, историю, обществознание или иностранные языки.Учителя получат возможность пройти программы повышения квалификации в МГИМО. Призеры конкурса получат денежные вознаграждения, а также предложения о работе в системе международных школ сроком на один год."Это профессиональное состязание, представляющее собой образовательную программу, которое позволяет расти в моменте в текущей педагогической деятельности и вовлекаться в новые форматы работы", — говорит советник ректора МГИМО и председатель профессионального жюри конкурса Роман Котов.Организаторы - Горчаковский лицей МГИМО, межфакультетская кафедра образовательных систем и педагогических технологий Одинцовского филиала МГИМО и ЧОУ ОО "Международная школа смешанного обучения".Конкурс реализуется в рамках стратегического проекта "Русские международные школы" (далее — РМШ) программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". РМШ обеспечивает создание устойчивого имиджа российского образования за рубежом и предоставляет иностранцам возможность освоить основные учебные программы, сдать госэкзамены и получить российский аттестат за пределами РФ.

https://na.ria.ru/20240703/obrazovanie-1957296156.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

образование, мгимо, россия, школа