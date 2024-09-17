https://ria.ru/20240917/konflikt-1973085041.html

"Усугубить конфликт". В Британии испугались дерзкого шага против России

"Усугубить конфликт". В Британии испугались дерзкого шага против России - РИА Новости, 17.09.2024

"Усугубить конфликт". В Британии испугались дерзкого шага против России

Великобритания совершенно не готова к эскалации конфликта с Россией в случае снятия запрета на удары ракетами Storm Shadow по российской территории, такое... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T01:54

2024-09-17T01:54

2024-09-17T01:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

великобритания

украина

storm shadow

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Великобритания совершенно не готова к эскалации конфликта с Россией в случае снятия запрета на удары ракетами Storm Shadow по российской территории, такое мнение выразил колумнист Daily Mail Питер Хитченс."Британия дерзко предлагает поставить Украине англо-французские крылатые ракеты Sotrm Shadow. <..> Возможно, это глупое решение усугубить конфликт не спровоцирует более масштабного столкновения в Европе. <...> Но если война разрастется, то мы не сможем в ней участвовать", — заявил он.По словам Хитченса, британская армия испытывает отчаянную нехватку новобранцев и экипировки, в то время, как Королевский флот находится в худшем состоянии за последние 350 лет. При этом у Лондона совершенно нет денег на финансирование каких-либо военных действий."Я все еще совершенно не понимаю, зачем вообще Британия участвует в прокси-войне между США и Россией", — резюмировал журналист.На прошлой неделе газета Times сообщила, что пять экс-министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, даже если для этого придется пренебречь разрешением со стороны США.Президент России Владимир Путин, комментируя подобные дискуссии на Западе, отметил, что страны Североатлантического альянса не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет, а фактически принимают решение о прямом вступлении в украинский конфликт.При этом, как добавил Путин, непосредственное участие стран НАТО изменит суть боевых действий на Украине. Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз, подчеркнул президент.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240916/raketa-1972883967.html

https://ria.ru/20240915/zapad-1972818424.html

https://ria.ru/20240916/britaniya-1972874205.html

россия

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, великобритания, украина, storm shadow