"Усугубить конфликт". В Британии испугались дерзкого шага против России
DM: Британия не готова к прямому столкновению с РФ при снятии запрета на удары
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Великобритания совершенно не готова к эскалации конфликта с Россией в случае снятия запрета на удары ракетами Storm Shadow по российской территории, такое мнение выразил колумнист Daily Mail Питер Хитченс.
По словам Хитченса, британская армия испытывает отчаянную нехватку новобранцев и экипировки, в то время, как Королевский флот находится в худшем состоянии за последние 350 лет. При этом у Лондона совершенно нет денег на финансирование каких-либо военных действий.
"Я все еще совершенно не понимаю, зачем вообще Британия участвует в прокси-войне между США и Россией", — резюмировал журналист.
На прошлой неделе газета Times сообщила, что пять экс-министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, даже если для этого придется пренебречь разрешением со стороны США.
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Президент России Владимир Путин, комментируя подобные дискуссии на Западе, отметил, что страны Североатлантического альянса не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет, а фактически принимают решение о прямом вступлении в украинский конфликт.
При этом, как добавил Путин, непосредственное участие стран НАТО изменит суть боевых действий на Украине. Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз, подчеркнул президент.
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