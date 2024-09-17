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На трассе, ведущей к золотодобывающим рудникам Колымы, обрушился мост - РИА Новости, 17.09.2024
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15:02 17.09.2024
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На трассе, ведущей к золотодобывающим рудникам Колымы, обрушился мост
На трассе, ведущей к золотодобывающим рудникам Колымы, обрушился мост - РИА Новости, 17.09.2024
На трассе, ведущей к золотодобывающим рудникам Колымы, обрушился мост
Дорожники во вторник из-за обрушившегося моста закрыли для проезда трассу Палатка-Кулу-Нексикан, ведущую на крупнейшие золотодобывающие рудники Магаданской... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:02
2024-09-17T15:02
магаданская область
происшествия
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МАГАДАН, 17 сен - РИА Новости. Дорожники во вторник из-за обрушившегося моста закрыли для проезда трассу Палатка-Кулу-Нексикан, ведущую на крупнейшие золотодобывающие рудники Магаданской области, сообщило министерство дорожного хозяйства региона. По этой трассе везут все основные грузы и топливо в поселки Тенькинского округа Магаданской области и на рудники "Павлик" и "Матросова", добывающие значительную часть золота в регионе. "В связи с разрушением моста через реку Чай-Урья минтрансом Магаданской области вводится временное ограничение движения всех видов транспорта по участку автомобильной дороги "Палатка-Кулу-Нексикан" на 472-м километре с 20.00 (12.00 мск) 17 сентября 2024 года. Об открытии проезда будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240907/most-1971208216.html
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магаданская область, происшествия
Магаданская область, Происшествия
На трассе, ведущей к золотодобывающим рудникам Колымы, обрушился мост

На Колыме на трассе Палатка-Кулу-Нексикан рухнул мост, проезд закрыт

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКарьерный самосвал на территории золотодобывающего рудника "Павлик" в Тенькинском районе Магаданской области
Карьерный самосвал на территории золотодобывающего рудника Павлик в Тенькинском районе Магаданской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Карьерный самосвал на территории золотодобывающего рудника "Павлик" в Тенькинском районе Магаданской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 17 сен - РИА Новости. Дорожники во вторник из-за обрушившегося моста закрыли для проезда трассу Палатка-Кулу-Нексикан, ведущую на крупнейшие золотодобывающие рудники Магаданской области, сообщило министерство дорожного хозяйства региона.
По этой трассе везут все основные грузы и топливо в поселки Тенькинского округа Магаданской области и на рудники "Павлик" и "Матросова", добывающие значительную часть золота в регионе.
"В связи с разрушением моста через реку Чай-Урья минтрансом Магаданской области вводится временное ограничение движения всех видов транспорта по участку автомобильной дороги "Палатка-Кулу-Нексикан" на 472-м километре с 20.00 (12.00 мск) 17 сентября 2024 года. Об открытии проезда будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
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