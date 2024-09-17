https://ria.ru/20240917/kolyma-1973189351.html
На трассе, ведущей к золотодобывающим рудникам Колымы, обрушился мост
На трассе, ведущей к золотодобывающим рудникам Колымы, обрушился мост - РИА Новости, 17.09.2024
На трассе, ведущей к золотодобывающим рудникам Колымы, обрушился мост
Дорожники во вторник из-за обрушившегося моста закрыли для проезда трассу Палатка-Кулу-Нексикан, ведущую на крупнейшие золотодобывающие рудники Магаданской... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:02
2024-09-17T15:02
2024-09-17T15:02
магаданская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811862320_0:130:3099:1873_1920x0_80_0_0_d9399ade1f04d2b6d779806e52b59aae.jpg
МАГАДАН, 17 сен - РИА Новости. Дорожники во вторник из-за обрушившегося моста закрыли для проезда трассу Палатка-Кулу-Нексикан, ведущую на крупнейшие золотодобывающие рудники Магаданской области, сообщило министерство дорожного хозяйства региона. По этой трассе везут все основные грузы и топливо в поселки Тенькинского округа Магаданской области и на рудники "Павлик" и "Матросова", добывающие значительную часть золота в регионе. "В связи с разрушением моста через реку Чай-Урья минтрансом Магаданской области вводится временное ограничение движения всех видов транспорта по участку автомобильной дороги "Палатка-Кулу-Нексикан" на 472-м километре с 20.00 (12.00 мск) 17 сентября 2024 года. Об открытии проезда будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240907/most-1971208216.html
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811862320_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_44a6a345965167f692ab3640a38fb0a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, происшествия
Магаданская область, Происшествия
На трассе, ведущей к золотодобывающим рудникам Колымы, обрушился мост
На Колыме на трассе Палатка-Кулу-Нексикан рухнул мост, проезд закрыт
МАГАДАН, 17 сен - РИА Новости. Дорожники во вторник из-за обрушившегося моста закрыли для проезда трассу Палатка-Кулу-Нексикан, ведущую на крупнейшие золотодобывающие рудники Магаданской области, сообщило министерство дорожного хозяйства региона.
По этой трассе везут все основные грузы и топливо в поселки Тенькинского округа Магаданской области и на рудники "Павлик" и "Матросова", добывающие значительную часть золота в регионе.
"В связи с разрушением моста через реку Чай-Урья минтрансом Магаданской области вводится временное ограничение движения всех видов транспорта по участку автомобильной дороги "Палатка-Кулу-Нексикан" на 472-м километре с 20.00 (12.00 мск) 17 сентября 2024 года. Об открытии проезда будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.