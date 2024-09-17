https://ria.ru/20240917/kolyma-1973189351.html

На трассе, ведущей к золотодобывающим рудникам Колымы, обрушился мост

На трассе, ведущей к золотодобывающим рудникам Колымы, обрушился мост - РИА Новости, 17.09.2024

На трассе, ведущей к золотодобывающим рудникам Колымы, обрушился мост

Дорожники во вторник из-за обрушившегося моста закрыли для проезда трассу Палатка-Кулу-Нексикан, ведущую на крупнейшие золотодобывающие рудники Магаданской... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:02

2024-09-17T15:02

2024-09-17T15:02

магаданская область

происшествия

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МАГАДАН, 17 сен - РИА Новости. Дорожники во вторник из-за обрушившегося моста закрыли для проезда трассу Палатка-Кулу-Нексикан, ведущую на крупнейшие золотодобывающие рудники Магаданской области, сообщило министерство дорожного хозяйства региона. По этой трассе везут все основные грузы и топливо в поселки Тенькинского округа Магаданской области и на рудники "Павлик" и "Матросова", добывающие значительную часть золота в регионе. "В связи с разрушением моста через реку Чай-Урья минтрансом Магаданской области вводится временное ограничение движения всех видов транспорта по участку автомобильной дороги "Палатка-Кулу-Нексикан" на 472-м километре с 20.00 (12.00 мск) 17 сентября 2024 года. Об открытии проезда будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240907/most-1971208216.html

магаданская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

магаданская область, происшествия