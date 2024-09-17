https://ria.ru/20240917/kino-1972956693.html

Честно и без штампов: секрет успеха народных фильмов Владимира Меньшова

Честно и без штампов: секрет успеха народных фильмов Владимира Меньшова - РИА Новости, 17.09.2024

Честно и без штампов: секрет успеха народных фильмов Владимира Меньшова

Он снял не так много картин, но каждая становилась по-настоящему народной. Истории и герои в его фильмах вне времени, поэтому пересматривать их будут всегда. О... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:00

2024-09-17T08:00

2024-09-17T08:07

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Он снял не так много картин, но каждая становилась по-настоящему народной. Истории и герои в его фильмах вне времени, поэтому пересматривать их будут всегда. О том, как работал замечательный актер и режиссер Владимир Меньшов, каким принципам никогда не изменял и в искусстве, и в жизни, — в материале к 85-летию со дня рождения мастера.Его учителем был Михаил Ромм, режиссер, для которого человеческая судьба, характер, персонализация всегда были во главе угла. Может быть, именно поэтому уже в первой полнометражной работе — ленте "Розыгрыш" — Меньшов обрел точный и яркий киноязык. Он привлек к сотрудничеству прекрасного рок-поэта Алексея Дидурова, а на главные роли пригласил Дмитрия Харатьяна и Наталью Вавилову.Режиссерскую славу Владимиру Валентиновичу, конечно, принес фильм "Москва слезам не верит". Абсолютно жизненная история, понятная зрителям во всем мире. Вера Алентова, любимая супруга Меньшова и исполнительница главной роли, сразу стала одним из символов отечественного кинематографа. Муза, которую он снимал с потрясающей нежностью и интеллигентностью, готовая на экране на любой смелый актерский эксперимент.Владимир Меньшов работал вне штампов — каждая новая его картина не похожа на предыдущую. Камерная, почти театральная лента "Любовь и голуби", где блестящая пара Сергея Юрского и Натальи Теняковой чуть ли не затеняла Александра Михайлова, Нину Дорошину и даже Людмилу Гурченко. Бурлеск "Ширли-мырли" со всеми звездами советского экрана — эти фильмы моментально разлетались на цитаты.Он и сам был талантливейшим артистом. Лучшего светлого мага Гесера в "Дозорах" было не найти. Участвовал в записи аудиокниги Андрея Усачева про деревню Дедморозовку, где Дед Мороз и Снегурочка налепили себе помощников, снеговиков и снеговичек, а потом оживили их. Своеобразная история про Пиноккио, только с русским колоритом.И ни разу не соглашался на роли или проекты, которые не соответствовали его представлению о хорошем и плохом. Принципиальным был и в жизни. Не замечен ни в скандалах, ни в пошлостях или подлостях. Его экранные герои — военачальники, ученые, просто люди из народа были ровно такими же: прямыми и честными, эти качества Меньшов ценил больше всего. Незадолго до смерти Владимир Валентинович дал большое интервью своей дочери Юлии, где откровенно рассказал и о любви к супруге, и о собственных принципах, и о ценностях русской культуры, и о том, как он понимает художественную и нравственную роль кино. Полученным "Оскаром" он не кичился, куда больше выделяя то, чему учили его фильмы, что хорошего и важного они несли зрителю. Не выпячивал свою славу и не использовал абсолютную народную любовь — был скромен и в жизни, и в быту, с радостью встречался со зрителями, мог поговорить с любым поклонником, но никогда не опускался до панибратства.

https://ria.ru/20240909/serialy-1970628861.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

культура, кино, кино и сериалы, знаменитости, владимир меньшов, что посмотреть , кинопремия "оскар"