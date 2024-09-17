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Честно и без штампов: секрет успеха народных фильмов Владимира Меньшова - РИА Новости, 17.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 17.09.2024 (обновлено: 08:07 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/kino-1972956693.html
Честно и без штампов: секрет успеха народных фильмов Владимира Меньшова
Честно и без штампов: секрет успеха народных фильмов Владимира Меньшова - РИА Новости, 17.09.2024
Честно и без штампов: секрет успеха народных фильмов Владимира Меньшова
Он снял не так много картин, но каждая становилась по-настоящему народной. Истории и герои в его фильмах вне времени, поэтому пересматривать их будут всегда. О... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:00
2024-09-17T08:07
культура
культура
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знаменитости
владимир меньшов
что посмотреть
кинопремия "оскар"
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Он снял не так много картин, но каждая становилась по-настоящему народной. Истории и герои в его фильмах вне времени, поэтому пересматривать их будут всегда. О том, как работал замечательный актер и режиссер Владимир Меньшов, каким принципам никогда не изменял и в искусстве, и в жизни, — в материале к 85-летию со дня рождения мастера.Его учителем был Михаил Ромм, режиссер, для которого человеческая судьба, характер, персонализация всегда были во главе угла. Может быть, именно поэтому уже в первой полнометражной работе — ленте "Розыгрыш" — Меньшов обрел точный и яркий киноязык. Он привлек к сотрудничеству прекрасного рок-поэта Алексея Дидурова, а на главные роли пригласил Дмитрия Харатьяна и Наталью Вавилову.Режиссерскую славу Владимиру Валентиновичу, конечно, принес фильм "Москва слезам не верит". Абсолютно жизненная история, понятная зрителям во всем мире. Вера Алентова, любимая супруга Меньшова и исполнительница главной роли, сразу стала одним из символов отечественного кинематографа. Муза, которую он снимал с потрясающей нежностью и интеллигентностью, готовая на экране на любой смелый актерский эксперимент.Владимир Меньшов работал вне штампов — каждая новая его картина не похожа на предыдущую. Камерная, почти театральная лента "Любовь и голуби", где блестящая пара Сергея Юрского и Натальи Теняковой чуть ли не затеняла Александра Михайлова, Нину Дорошину и даже Людмилу Гурченко. Бурлеск "Ширли-мырли" со всеми звездами советского экрана — эти фильмы моментально разлетались на цитаты.Он и сам был талантливейшим артистом. Лучшего светлого мага Гесера в "Дозорах" было не найти. Участвовал в записи аудиокниги Андрея Усачева про деревню Дедморозовку, где Дед Мороз и Снегурочка налепили себе помощников, снеговиков и снеговичек, а потом оживили их. Своеобразная история про Пиноккио, только с русским колоритом.И ни разу не соглашался на роли или проекты, которые не соответствовали его представлению о хорошем и плохом. Принципиальным был и в жизни. Не замечен ни в скандалах, ни в пошлостях или подлостях. Его экранные герои — военачальники, ученые, просто люди из народа были ровно такими же: прямыми и честными, эти качества Меньшов ценил больше всего. Незадолго до смерти Владимир Валентинович дал большое интервью своей дочери Юлии, где откровенно рассказал и о любви к супруге, и о собственных принципах, и о ценностях русской культуры, и о том, как он понимает художественную и нравственную роль кино. Полученным "Оскаром" он не кичился, куда больше выделяя то, чему учили его фильмы, что хорошего и важного они несли зрителю. Не выпячивал свою славу и не использовал абсолютную народную любовь — был скромен и в жизни, и в быту, с радостью встречался со зрителями, мог поговорить с любым поклонником, но никогда не опускался до панибратства.
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культура, кино, кино и сериалы, знаменитости, владимир меньшов, что посмотреть , кинопремия "оскар"
Культура, Культура, кино, Кино и сериалы, Знаменитости, Владимир Меньшов, что посмотреть , Кинопремия "Оскар"

Честно и без штампов: секрет успеха народных фильмов Владимира Меньшова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРежиссер Владимир Меньшов на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве
Режиссер Владимир Меньшов на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Он снял не так много картин, но каждая становилась по-настоящему народной. Истории и герои в его фильмах вне времени, поэтому пересматривать их будут всегда. О том, как работал замечательный актер и режиссер Владимир Меньшов, каким принципам никогда не изменял и в искусстве, и в жизни, — в материале к 85-летию со дня рождения мастера.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова

Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова

Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 3
© Мосфильм (1976)

Актер Дмитрий Харатьян в фильме "Розыгрыш"

Актер Дмитрий Харатьян в фильме Розыгрыш

Актер Дмитрий Харатьян в фильме "Розыгрыш"

© Мосфильм (1976)
2 из 3
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Розыгрыш". В роли учительницы математики Марии Васильевны — артистка МХАТа Евгения Ханаева. Школьница Тая Петрова — Наташа Вавилова. Киностудия "Мосфильм"

Кадр из фильма Розыгрыш

Кадр из фильма "Розыгрыш". В роли учительницы математики Марии Васильевны — артистка МХАТа Евгения Ханаева. Школьница Тая Петрова — Наташа Вавилова. Киностудия "Мосфильм"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3

Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 3

Актер Дмитрий Харатьян в фильме "Розыгрыш"

© Мосфильм (1976)
2 из 3

Кадр из фильма "Розыгрыш". В роли учительницы математики Марии Васильевны — артистка МХАТа Евгения Ханаева. Школьница Тая Петрова — Наташа Вавилова. Киностудия "Мосфильм"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3
Его учителем был Михаил Ромм, режиссер, для которого человеческая судьба, характер, персонализация всегда были во главе угла. Может быть, именно поэтому уже в первой полнометражной работе — ленте "Розыгрыш" — Меньшов обрел точный и яркий киноязык. Он привлек к сотрудничеству прекрасного рок-поэта Алексея Дидурова, а на главные роли пригласил Дмитрия Харатьяна и Наталью Вавилову.
© Мосфильм (1979)Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма Москва слезам не верит - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Мосфильм (1979)
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Режиссерскую славу Владимиру Валентиновичу, конечно, принес фильм "Москва слезам не верит". Абсолютно жизненная история, понятная зрителям во всем мире. Вера Алентова, любимая супруга Меньшова и исполнительница главной роли, сразу стала одним из символов отечественного кинематографа. Муза, которую он снимал с потрясающей нежностью и интеллигентностью, готовая на экране на любой смелый актерский эксперимент.
© Студия "Мосфильм"Кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссер Владимир Меньшов, 1979 год
Кадр из фильма Москва слезам не верит, режиссер Владимир Меньшов, 1979 год - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Студия "Мосфильм"
Кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссер Владимир Меньшов, 1979 год
Владимир Меньшов работал вне штампов — каждая новая его картина не похожа на предыдущую. Камерная, почти театральная лента "Любовь и голуби", где блестящая пара Сергея Юрского и Натальи Теняковой чуть ли не затеняла Александра Михайлова, Нину Дорошину и даже Людмилу Гурченко. Бурлеск "Ширли-мырли" со всеми звездами советского экрана — эти фильмы моментально разлетались на цитаты.
© Мосфильм (1995)Кадр из фильма "Ширли-мырли"
Кадр из фильма Ширли-мырли
Кадр из фильма "Ширли-мырли"
© Мосфильм (1995)
1 из 3
© Базелевс Продакшн (2004)Кадр из фильма "Ночной дозор"
Кадр из фильма Ночной дозор
Кадр из фильма "Ночной дозор"
© Базелевс Продакшн (2004)
2 из 3
© Базелевс Продакшн (2004)Кадр из фильма "Ночной дозор"
Кадр из фильма Ночной дозор
Кадр из фильма "Ночной дозор"
© Базелевс Продакшн (2004)
3 из 3
Кадр из фильма "Ширли-мырли"
© Мосфильм (1995)
1 из 3
Кадр из фильма "Ночной дозор"
© Базелевс Продакшн (2004)
2 из 3
Кадр из фильма "Ночной дозор"
© Базелевс Продакшн (2004)
3 из 3
Он и сам был талантливейшим артистом. Лучшего светлого мага Гесера в "Дозорах" было не найти. Участвовал в записи аудиокниги Андрея Усачева про деревню Дедморозовку, где Дед Мороз и Снегурочка налепили себе помощников, снеговиков и снеговичек, а потом оживили их. Своеобразная история про Пиноккио, только с русским колоритом.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКинорежиссер Владимир Меньшов
Кинорежиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Кинорежиссер Владимир Меньшов
И ни разу не соглашался на роли или проекты, которые не соответствовали его представлению о хорошем и плохом. Принципиальным был и в жизни. Не замечен ни в скандалах, ни в пошлостях или подлостях. Его экранные герои — военачальники, ученые, просто люди из народа были ровно такими же: прямыми и честными, эти качества Меньшов ценил больше всего.

Незадолго до смерти Владимир Валентинович дал большое интервью своей дочери Юлии, где откровенно рассказал и о любви к супруге, и о собственных принципах, и о ценностях русской культуры, и о том, как он понимает художественную и нравственную роль кино.

Полученным "Оскаром" он не кичился, куда больше выделяя то, чему учили его фильмы, что хорошего и важного они несли зрителю. Не выпячивал свою славу и не использовал абсолютную народную любовь — был скромен и в жизни, и в быту, с радостью встречался со зрителями, мог поговорить с любым поклонником, но никогда не опускался до панибратства.
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